В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19

"Мы предоставим дополнительно одну тысячу представителей сил обороны Австралии, которые будут выполнять различные функции. Они будут размещены в дополнение к тем 350 военным, которые в настоящий момент находятся на месте", - заявил министр, его видеообращение разместил телеканал ABC.