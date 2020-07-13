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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574253941.html
В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
Одна тысяча служащих сил обороны Австралии будет направлена в штат Виктория, в котором активно распространяется коронавирус, для помощи в борьбе с инфекцией,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виктория (австралия)
австралия
мельбурн
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире

В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19

08:15 13.07.2020
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© РИА Новости / Александр ЮрьевЗдание Оперного театра в Сиднее
Здание Оперного театра в Сиднее
© РИА Новости / Александр Юрьев
Здание Оперного театра в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Одна тысяча служащих сил обороны Австралии будет направлена в штат Виктория, в котором активно распространяется коронавирус, для помощи в борьбе с инфекцией, заявил министр здравоохранения страны Грэг Хант.
Власти штата Виктория по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина из-за стремительного роста случаев заражения COVID-19. В течение шести недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, чтобы получить помощь или ухаживать за другими. Также можно будет выйти на улицу для занятий спортом и учебы или работы, если нет возможности заниматься этим дома дистанционно.
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"Мы предоставим дополнительно одну тысячу представителей сил обороны Австралии, которые будут выполнять различные функции. Они будут размещены в дополнение к тем 350 военным, которые в настоящий момент находятся на месте", - заявил министр, его видеообращение разместил телеканал ABC.
Военные будут помогать на КПП у границ штата, проводить тестирование и контролировать соблюдение режима изоляции, указал глава минздрава.
Согласно последним данным минздрава, число заразившихся COVID-19 в Австралии составляет 9797. При этом подавляющее большинство пациентов уже излечились - 7728, скончались 108 человек. На штат Виктория приходится самое большое число заражений в стране - 3799 случаев, там погибли 24 больных COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виктория (Австралия)АвстралияМельбурнВ мире
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