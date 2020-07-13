В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге

КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. Пожарные за сутки потушили 13 лесных пожаров в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За минувшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано 13 пожаров. Шесть из них - в Катангском районе, три - в Казачинско-Ленском, по одному – в Усольском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском и Усть-Удинском районах. Общая площадь потушенных очагов составила 18 260,7 гектара, из которых 17 673,7 гектара покрыты лесом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что на понедельник перешло семь локализованных пожаров на площади чуть менее семи тысяч гектаров. Общая площадь действующих очагов составляет 25 503,2 гектара, в том числе 23 427 гектаров в зоне контроля.
На тушении всех природных пожаров работало 355 человек, 55 единиц техники.
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