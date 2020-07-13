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В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
Пожарные за сутки потушили 13 лесных пожаров в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:08
иркутская область
катангский район
происшествия
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иркутская область
катангский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155717/58/1557175864_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_9d17d79303eed073439740f5b829273a.jpg
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РИА Новости
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60
иркутская область, катангский район, происшествия

В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге

08:08 13.07.2020
87
© РИА Новости / Александр КряжевЛиквидация пожаров
Ликвидация пожаров
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ликвидация пожаров. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. Пожарные за сутки потушили 13 лесных пожаров в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За минувшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано 13 пожаров. Шесть из них - в Катангском районе, три - в Казачинско-Ленском, по одному – в Усольском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском и Усть-Удинском районах. Общая площадь потушенных очагов составила 18 260,7 гектара, из которых 17 673,7 гектара покрыты лесом", - говорится в сообщении.
Лесные пожары
10 июля, 08:42
В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
В пресс-службе сообщили, что на понедельник перешло семь локализованных пожаров на площади чуть менее семи тысяч гектаров. Общая площадь действующих очагов составляет 25 503,2 гектара, в том числе 23 427 гектаров в зоне контроля.
На тушении всех природных пожаров работало 355 человек, 55 единиц техники.
Лесной пожар в Якутии
9 июля, 15:52
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Иркутская областьКатангский районПроисшествия
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