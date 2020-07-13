https://ria.ru/20200713/1574253833.html
В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
Кратковременный дождь, гроза во второй половине дня и до 26 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:04
2020-07-13T08:05
александр синенков
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200713/1574250876.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574041973_0:246:3099:1989_1400x0_80_0_0_3d973c4763a7eb25e2f9fdaad06be5f0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество