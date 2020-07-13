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В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
Кратковременный дождь, гроза во второй половине дня и до 26 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:05
александр синенков
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза

08:04 13.07.2020 (обновлено: 08:05 13.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГроза в Москве
Гроза в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Гроза в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза во второй половине дня и до 26 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, во второй половине дня возможна гроза. Температура в столице плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27", - сообщил Синенков.
Он добавил, что ветер северный 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
01:24
Вильфанд предупредил о "заполярной" погоде в Москве
111010
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Александр СиненковМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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