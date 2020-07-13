В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи

БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Тринадцать человек с коронавирусом зарегистрированы в Республике Алтай за сутки, общее число зараженных составило 1111, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у шести жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; трёх жителей города Горно-Алтайска; трёх жителей Кош-Агачского района и у ребёнка в Майминском районе… С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1111 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
По данным на утро 13 июля, за весь период 572 жителя Республики Алтай были выписаны из медучреждений. Накануне выздоровели 28 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского и Усть-Канского районов.
"За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 43 688 человек. В воскресенье, 12 июля, исследовано 429 проб. Под медицинским наблюдением в регионе находится 846 человек", - резюмируют в оперштабе.
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