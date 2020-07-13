Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574253803.html
В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи
Тринадцать человек с коронавирусом зарегистрированы в Республике Алтай за сутки, общее число зараженных составило 1111, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1400x0_80_0_0_7c3b6e42b13911e98b3bbffcd88d6912.jpg
республика алтай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1400x0_80_0_0_7c3b6e42b13911e98b3bbffcd88d6912.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_2db939b1f5525effc7df22aad2d51549.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_643:0:2690:2047_1400x0_80_0_0_16a02818683aca23d0425463167d99a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай

В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи

08:06 13.07.2020
544
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Тринадцать человек с коронавирусом зарегистрированы в Республике Алтай за сутки, общее число зараженных составило 1111, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у шести жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; трёх жителей города Горно-Алтайска; трёх жителей Кош-Агачского района и у ребёнка в Майминском районе… С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1111 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
По данным на утро 13 июля, за весь период 572 жителя Республики Алтай были выписаны из медучреждений. Накануне выздоровели 28 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского и Усть-Канского районов.
"За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 43 688 человек. В воскресенье, 12 июля, исследовано 429 проб. Под медицинским наблюдением в регионе находится 846 человек", - резюмируют в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Алтай
Рекомендуем
Гроза в Москве
В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
Ликвидация пожаров
В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
Здание Оперного театра в Сиднее
В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
Медицинский работник измеряет температуру и пульс женщины в Мумбаи
В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило шесть тысяч человек
Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании Россия
В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
Медицинский работник
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 129 пациентов с коронавирусом
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
Поиск пропавших на юге Японии
Число жертв наводнений в Японии достигло 72
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Новосибирской области за сутки выявили 112 случаев COVID-19
Высоковольтная ЛЭП
На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Врач в запотевших защитных очках
В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Магаданской области умер пятый пациент с COVID-19
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 400 человек с коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 50 случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
Лента новостейМолния