В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи

По данным на утро 13 июля, за весь период 572 жителя Республики Алтай были выписаны из медучреждений. Накануне выздоровели 28 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского и Усть-Канского районов.

"За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 43 688 человек. В воскресенье, 12 июля, исследовано 429 проб. Под медицинским наблюдением в регионе находится 846 человек", - резюмируют в оперштабе.