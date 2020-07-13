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Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило шесть тысяч человек
Более 230 инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число зараженных составило 6056 человек, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T07:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край, происшествия

Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило шесть тысяч человек

07:56 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Более 230 инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число зараженных составило 6056 человек, сообщают в региональном оперштабе.
"На 13 июля в Алтайском крае зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 6056 человек, в том числе 597 детей до 17 лет включительно", - говорится в сообщении.
За сутки скончались четыре человека, один - от COVID-19, три – по другим причинам. Всего скончалось 126 человек, в том числе 53 случая от COVID-19, 70 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
"Тяжелобольных - 98, на аппарате ИВЛ - 26. Всего выздоровело 3860 человек (3484 взрослых; 376 детей). За прошедшие сутки выздоровело 37 человек (все - взрослые). Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет на сегодня в регионе 76%", - уточнили в оперштабе.
На 13 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2333 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 34 184 человек. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 239 357 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алтайский крайПроисшествия
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