Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило шесть тысяч человек

БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Более 230 инфицированных Более 230 инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число зараженных составило 6056 человек, сообщают в региональном оперштабе.

"На 13 июля в Алтайском крае зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 6056 человек, в том числе 597 детей до 17 лет включительно", - говорится в сообщении.

За сутки скончались четыре человека, один - от COVID-19, три – по другим причинам. Всего скончалось 126 человек, в том числе 53 случая от COVID-19, 70 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

"Тяжелобольных - 98, на аппарате ИВЛ - 26. Всего выздоровело 3860 человек (3484 взрослых; 376 детей). За прошедшие сутки выздоровело 37 человек (все - взрослые). Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет на сегодня в регионе 76%", - уточнили в оперштабе.

На 13 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2333 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 34 184 человек. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 239 357 человек.