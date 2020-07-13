В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 129 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 662 человека, у 129 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
Накануне сообщалось, что в больнице лечатся 618 человек, у 125 был лабораторно подтвержден коронавирус.
13.07.2020 (134 сутки работы с COVID). В больнице 662 человека (в том числе 16 в реанимации), из них: - 198 человек с...Опубликовано Светланой Красновой Воскресенье, 12 июля 2020 г.
"В больнице 662 человека (в том числе 16 в реанимации), из них: 198 человек с подозрением на COVID/129 случаев подтверждено лабораторно, из них: 4/4 детей, 6/6 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она добавила, что в больницу поступило 56 человек, из них восемь с коронавирусом, выписаны 12 человек, из них четыре после выздоровления от COVID.
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