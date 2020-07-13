В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 129 пациентов с коронавирусом

Накануне сообщалось, что в больнице лечатся 618 человек, у 125 был лабораторно подтвержден коронавирус.

13.07.2020 (134 сутки работы с COVID). В больнице 662 человека (в том числе 16 в реанимации), из них: - 198 человек с...

Она добавила, что в больницу поступило 56 человек, из них восемь с коронавирусом, выписаны 12 человек, из них четыре после выздоровления от COVID.