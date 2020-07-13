Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574253445.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 129 пациентов с коронавирусом
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 662 человека, у 129 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T07:44
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1400x0_80_0_0_6eee1b740cee81e5bfda010806c95896.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1400x0_80_0_0_6eee1b740cee81e5bfda010806c95896.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_440:0:3172:2048_1400x0_80_0_0_eb24051d92f31c1dfdd91bfca8fa0da8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_bedb47120d6f9b365dd343c7436e0d6e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 129 пациентов с коронавирусом

07:44 13.07.2020
192
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 662 человека, у 129 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
Накануне сообщалось, что в больнице лечатся 618 человек, у 125 был лабораторно подтвержден коронавирус.

13.07.2020 (134 сутки работы с COVID). В больнице 662 человека (в том числе 16 в реанимации), из них: - 198 человек с...

Опубликовано Светланой Красновой Воскресенье, 12 июля 2020 г.
"В больнице 662 человека (в том числе 16 в реанимации), из них: 198 человек с подозрением на COVID/129 случаев подтверждено лабораторно, из них: 4/4 детей, 6/6 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она добавила, что в больницу поступило 56 человек, из них восемь с коронавирусом, выписаны 12 человек, из них четыре после выздоровления от COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Скорая помощь, Индия
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
Работы по заправке кондиционера в автомобиле
Названы пять главных ошибок, "убивающих" кондиционер автомобиля
Сотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана Сахалин в Москве
Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений
Модель из Будапешта Барбара Луна Сипос
Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"
Военнослужащий армии Азербайджана
Армения заявила о возобновлении артобстрела с азербайджанской стороны
Джон Траволта и Келли Престон
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Юрий Трутнев
Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Новосибирской области за сутки выявили 112 случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
Лента новостейМолния