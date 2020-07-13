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Армения заявила о возобновлении артобстрела с азербайджанской стороны
Минобороны Армении заявляет, что Азербайджан возобновил с утра понедельника артиллерийский обстрел армянских позиций. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T07:50
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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азербайджан, армения, в мире

Армения заявила о возобновлении артобстрела с азербайджанской стороны

07:44 13.07.2020 (обновлено: 07:50 13.07.2020)
30050
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Минобороны Армении заявляет, что Азербайджан возобновил с утра понедельника артиллерийский обстрел армянских позиций.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет.
"После двух-трехчасовой паузы, утром противник возобновил провокационные действия, продолжив артиллерийский обстрел армянских позиций. Подразделения ВС Армении дали соразмерный ответ", - написала в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян. По ее словам, не исключен рост потерь в азербайджанских ВС.
В пресс-службе минобороны Азербайджана в ночь на понедельник заявили РИА Новости, что армянские военные обстреливают село на границе. В свою очередь, Степанян сообщала, что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны, "все попытки противника нейтрализуются".
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