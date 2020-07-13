https://ria.ru/20200713/1574253304.html
В Киргизии за сутки выявили 488 случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 488 за сутки, 15 человек скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T07:36
2020-07-13T07:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 13 июл - РИА Новости.
Число случаев COVID-19
в Киргизии
выросло на 488 за сутки, 15 человек скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 13 июля 2020 года по республике зарегистрированы 488 новых случаев СOVID-19, 265 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 15 человек - восемь мужчин и семь женщин. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 125 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1781 работника медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 11 127. Умерли 147 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3460 пациентов.
По данным штаба, также за сутки 29 человек скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 452.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.