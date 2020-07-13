Упавший в Нижегородской области Ан-2 обрабатывал поля

КАЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2, потерпевший крушение в Нижегородской области, по предварительным данным, принадлежит частной компании и использовался для обработки сельхозугодий, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По информации МЧС, в 4.10 мск понедельника поступило сообщение, что самолет Ан-2 упал и загорелся в населенном пункте Кистеневка в Нижегородской области. В результате ЧП пострадали два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в больницу.
"Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с авиакатастрофой в Нижегородской области… Самолёт принадлежит ООО "Зевс-Авиа". По предварительным данным, воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель нижегородского транспортного прокурора. По поручению приволжского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.
Как ранее сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, по предварительным данным, крушение Ан-2 произошло из-за того, что самолет задел провода линии электропередачи, после чего упал и загорелся. Однако следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе техническое состояние самолёта и действия пилота.