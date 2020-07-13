Упавший в Нижегородской области Ан-2 обрабатывал поля

"Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с авиакатастрофой в Нижегородской области… Самолёт принадлежит ООО "Зевс-Авиа". По предварительным данным, воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий", - говорится в сообщении.