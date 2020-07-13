Новосибирская область открывает торговлю во всех форматах

НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Власти Новосибирской области в связи со стабильной ситуацией по коронавирусу приняли решение разрешить работу всех видов торговли, в том числе в торговых центрах, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве губернатор региона Андрей Травников.
"В связи с тем что ранее принятые решения по снятию ограничений с отдельных сфер экономики не привели к ухудшению ситуации… и в целом исполняются меры безопасности на тех объектах, где оказываются массовые услуги нашим жителям…, предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли непродовольственными товарами во всех магазинах, в том числе в магазинах, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах", - сказал глава региона.
Он отметил, что при этом для торговых центров остается обязательным запрет проведения массовых мероприятий. Не допускается открытие ресторанных двориков, фудкортов, мест развлечения для детей и так далее. Травников отметил, что, таким образом, торговля продовольственными и непродовольственными товарами открывается полностью.
Также после открытия зоопарка власти региона теперь разрешают работу и новосибирского дельфинария.
"По статистике мы идем без серьезных всплесков, как по приросту, так и по снижению выявленных инфицированных. С другой стороны, нагрузка на систему здравоохранения остается достаточно высокой, инфекция распространилась практически по всей территории области. Я, как и ранее, охарактеризовал бы ситуацию с распространением коронавируса в нашем регионе как стабильно напряженную. Тем не менее, с учетом накопленного опыта и всех мер, которые мы научились применять, считаю, что нужно продолжать принимать решения по снятию различных ограничений. То есть фактически учиться жить и работать полноценно в условиях, в которых мы сегодня оказались", - сказал Травников.
Глава региона также поручил сформировать план мероприятий по возобновлению с 1 сентября работы школ в очном формате с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.