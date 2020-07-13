Новосибирская область открывает торговлю во всех форматах

"По статистике мы идем без серьезных всплесков, как по приросту, так и по снижению выявленных инфицированных. С другой стороны, нагрузка на систему здравоохранения остается достаточно высокой, инфекция распространилась практически по всей территории области. Я, как и ранее, охарактеризовал бы ситуацию с распространением коронавируса в нашем регионе как стабильно напряженную. Тем не менее, с учетом накопленного опыта и всех мер, которые мы научились применять, считаю, что нужно продолжать принимать решения по снятию различных ограничений. То есть фактически учиться жить и работать полноценно в условиях, в которых мы сегодня оказались", - сказал Травников.