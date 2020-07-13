Мексика вышла на четвертое место в мире по числу умерших от COVID-19

Согласно обновленным данным минздрава, количество летальных случаев COVID-19 достигло 35 006. Общее число подтвержденных случаев за всё время составляет 299 750, ещё почти 75 тысяч человек с симптомами ожидают результата теста на вирус SARS-CoV-2, вызывающий это заболевание. Болеют в настоящий момент 29 839 человек, выздоровели 184 764.