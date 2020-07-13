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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574252920.html
Мексика вышла на четвертое место в мире по числу умерших от COVID-19
Число жертв пандемии нового коронавируса в Мексике, по информации минздрава страны, превысило 35 тысяч, это четвертый в мире официальный показатель смертности,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T07:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

Мексика вышла на четвертое место в мире по числу умерших от COVID-19

07:06 13.07.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 13 июл - РИА Новости. Число жертв пандемии нового коронавируса в Мексике, по информации минздрава страны, превысило 35 тысяч, это четвертый в мире официальный показатель смертности, по которому Мексика обошла Италию.
Согласно обновленным данным минздрава, количество летальных случаев COVID-19 достигло 35 006. Общее число подтвержденных случаев за всё время составляет 299 750, ещё почти 75 тысяч человек с симптомами ожидают результата теста на вирус SARS-CoV-2, вызывающий это заболевание. Болеют в настоящий момент 29 839 человек, выздоровели 184 764.
Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил в Twitter, что на следующую неделю сигналы эпидемиологической опасности в стране останутся без изменений: 15 регионов с максимальной опасностью заражения и 17 - с высокой. В столице страны впервые выделены отдельные районы с максимальной опасностью заражения, где вновь остановлена работа части предприятий и общественных мест.
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в воскресенье о снижении общей интенсивности эпидемии в стране и восстановлении экономики, хотя в 9 штатах наблюдается рост числа заболеваний COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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