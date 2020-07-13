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Рухнувший в Нижнегородской области Ан-2 мог задеть провода
Самолет Ан-2, потерпевший крушение в Нижегородской области, по одной из версий, задел провод, после чего упал, проверяются все версии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T06:54
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

Рухнувший в Нижнегородской области Ан-2 мог задеть провода

06:54 13.07.2020
472
© Фото : МЧС РФСамолет Ан-2 упал в Нижегородской области
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
© Фото : МЧС РФ
КАЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2, потерпевший крушение в Нижегородской области, по одной из версий, задел провод, после чего упал, проверяются все версии, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров.
По информации МЧС, в 4.10 мск понедельника поступило сообщение о падении самолета Ан-2 с последующим горением в населенном пункте Кистеневка в Нижегородской области. В результате ЧП пострадали один человек погиб. Пострадавший доставлен в больницу.
"По предварительным данным, крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод, после чего упал и загорелся. Это одна из версий случившегося", - сказал Захаров.
Собеседник агентства отметил при этом, что следствие будет рассматривать все версии произошедшего, в том числе техническое состояние самолета и действия пилота.
Самолет Ан-2
6 июля, 17:47
В Нижегородской области ищут, куда упал "кукурузник" Ан-2
001200
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Ан-2МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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