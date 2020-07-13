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"Авито": россияне стали чаще перепродавать смартфоны
Россияне во втором квартале 2020 года увеличили продажи мобильных телефонов на платформе "Авито" на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T06:47
россия
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, общество

"Авито": россияне стали чаще перепродавать смартфоны

06:47 13.07.2020
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россияне во втором квартале 2020 года увеличили продажи мобильных телефонов на платформе "Авито" на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"По итогам второго квартала 2020 года на "Авито" продано на 13% больше мобильных телефонов, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена мобильного телефона в стране увеличилась на 7% за год и достигла отметки 10,1 тысячи рублей", - рассказали в компании.
При этом в Красноярске на "Авито" было продано на 45% больше телефонов, чем в прошлом году, а в Тюмени - на 33%. Несколько ниже динамика наблюдалась в Воронеже (рост продаж на 25%) и Ульяновске (плюс 20%).
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"В Москве и Санкт-Петербурге, где рынок и так уже перенасыщен, продажи мобильных телефонов, напротив, максимально снизились (на 12% и 10% соответственно)", - отметили в "Авито".
Первое место по популярности среди всех телефонов на площадке занимают iPhone (44% от числа проданных устройств), их продажи таких устройств выросли на 17% по сравнению с апрелем-июнем 2019 года. Второе место - у телефонов Samsung (доля - 17%), их продажи выросли на 5%, на третьем месте - Xiaomi (11% в продажах).
"Четвертое место по количеству продаж по итогам второго квартала 2020 года в стране занял бренд Huawei, на который также приходится чуть меньше 11% всех продаж. На пятом находится Nokia. Далее идут в порядке убывания Sony, Meizu, Lenovo, ASUS, ZTE. Доля каждого из этих брендов, однако, значительно ниже доли лидеров и не превышает 1-3%", - отметили в компании.
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