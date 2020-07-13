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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574252727.html
В Германии за сутки умер один человек с коронавирусом
Только один больной COVID-19 скончался в Германии за сутки, общее число летальных исходов достигло 9064, сообщает институт Роберта Коха, который входит в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T06:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки умер один человек с коронавирусом

06:42 13.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Только один больной COVID-19 скончался в Германии за сутки, общее число летальных исходов достигло 9064, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 248 новых случаях и трех летальных исходах.
Общее количество выявленных случаев заражения в Германии за сутки увеличилось на 159 и достигло 198 963. После заражения выздоровели 185,1 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 273), Северном Рейне-Вестфалии (44 974) и Баден-Вюртемберге (36 041). В Берлине выявлены 8638 случаев инфицирования. Меньше всего заражений зафиксировано в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания - 804.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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