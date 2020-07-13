https://ria.ru/20200713/1574252727.html
В Германии за сутки умер один человек с коронавирусом
Только один больной COVID-19 скончался в Германии за сутки, общее число летальных исходов достигло 9064, сообщает институт Роберта Коха, который входит в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T06:42
2020-07-13T06:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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германия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, германия, в мире