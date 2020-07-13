СМИ: в Мали 11 человек погибли при протестах

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 124 получили ранения в ходе столкновений на акциях протеста против действующей власти, которые проходили в столице Одиннадцать человек погибли, 124 получили ранения в ходе столкновений на акциях протеста против действующей власти, которые проходили в столице Мали Бамако в конце прошлой недели, сообщает издание Nord Sud Journal со ссылкой на источник в больнице.

В субботу президент западноафриканского государства Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о роспуске конституционного суда в попытке успокоить крупные гражданские волнения. Суд был в центре споров в течение нескольких месяцев, так как он отменил предварительные результаты парламентских выборов, вызвав протесты в нескольких городах.

"Больница имени Габриэля Туре констатировала смерть семерых, в Пятом районе скончались трое и в шестом - один", - заявил изданию источник в больнице.

Представитель больницы подтвердил агентству Франс Пресс эту информацию, добавив, что подсчет велся с пятницы до полудня воскресенья.

Ранее премьер-министр Мали Бубу Сиссе пообещал сформировать открытое правительство, которые будет решать насущные проблемы малийского общества. Он заявлял о четырех погибших, радиостанция RFI сообщала также о 70 пострадавших.

В четверг противники президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты, требующие его отставки, захватили государственный телеканал в столице страны Бамако, канал прервал вещание. Протестующие, которых выйти на митинг призвала оппозиционная коалиция "Движение пятого июня", также попытались занять два крупных моста. В ходе акций происходили столкновения с полицией, которая применяла против протестующих слезоточивый газ. Впоследствии нескольких оппозиционеров, как сообщалось, задержали правоохранители.