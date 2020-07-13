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СМИ: в Мали 11 человек погибли при протестах
Одиннадцать человек погибли, 124 получили ранения в ходе столкновений на акциях протеста против действующей власти, которые проходили в столице Мали Бамако в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T06:38
бамако
мали
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
бамако, мали, в мире

СМИ: в Мали 11 человек погибли при протестах

06:38 13.07.2020
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© AP Photo / Harouna TraoreСтолица Мали Бамако
Столица Мали Бамако
© AP Photo / Harouna Traore
Столица Мали Бамако. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 124 получили ранения в ходе столкновений на акциях протеста против действующей власти, которые проходили в столице Мали Бамако в конце прошлой недели, сообщает издание Nord Sud Journal со ссылкой на источник в больнице.
В субботу президент западноафриканского государства Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о роспуске конституционного суда в попытке успокоить крупные гражданские волнения. Суд был в центре споров в течение нескольких месяцев, так как он отменил предварительные результаты парламентских выборов, вызвав протесты в нескольких городах.
"Больница имени Габриэля Туре констатировала смерть семерых, в Пятом районе скончались трое и в шестом - один", - заявил изданию источник в больнице.
Представитель больницы подтвердил агентству Франс Пресс эту информацию, добавив, что подсчет велся с пятницы до полудня воскресенья.
Одна из улиц города Бамако в Мали
Вчера, 04:53
Президент Мали распустил конституционный суд
Ранее премьер-министр Мали Бубу Сиссе пообещал сформировать открытое правительство, которые будет решать насущные проблемы малийского общества. Он заявлял о четырех погибших, радиостанция RFI сообщала также о 70 пострадавших.
В четверг противники президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты, требующие его отставки, захватили государственный телеканал в столице страны Бамако, канал прервал вещание. Протестующие, которых выйти на митинг призвала оппозиционная коалиция "Движение пятого июня", также попытались занять два крупных моста. В ходе акций происходили столкновения с полицией, которая применяла против протестующих слезоточивый газ. Впоследствии нескольких оппозиционеров, как сообщалось, задержали правоохранители.
Мали переживает период напряженности после выборов в законодательные органы в марте прошлого года.
Сотрудники сил безопасности Мали
11 июля, 02:27
В столице Мали по меньшей мере один человек погиб в результате протестов
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