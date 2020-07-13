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В Томской области пьяный водитель с пассажирами напали на сотрудников ДПС
Пьяный водитель автомобиля "ИЖ Комби" и его пассажиры напали на задерживавших их сотрудников ДПС под Томском, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T06:35
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), томская область, происшествия

В Томской области пьяный водитель с пассажирами напали на сотрудников ДПС

06:35 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Пьяный водитель автомобиля "ИЖ Комби" и его пассажиры напали на задерживавших их сотрудников ДПС под Томском, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Томской области.
"По факту применения насилия в отношении двоих сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, вечером в пятницу на подъезде к Томску сотрудники ДПС остановили автомобиль "ИЖ Комби". Водитель автомобиля и шестеро пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения. При задержании они оказали сопротивление сотрудникам полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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В свою очередь, УМВД по региону сообщает, что сначала водитель "ИЖ Комби" не остановился по требованию полицейских, после чего в окрестностях поселка Курлек автомобиль был принудительно остановлен.
"После остановки транспортного средства водитель 1986 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, в результате полицейскими применена физическая сила и специальные средства (наручники). Шесть пассажиров транспортного средства, также с явными признаками алкогольного опьянения, начали вести себя агрессивно, набросились на полицейских и причинили им телесные повреждения, после чего сотрудники в целях защиты себя от посягательства, сопряженного с насилием и опасного для жизни и здоровья, произвели предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия", - рассказали в УМВД.
По данным полиции, инспекторам удалось задержать водителя и двух агрессивно настроенных пассажиров, а четыре человека скрылись в лесу. Позже все они были задержаны.
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Следственный комитет России (СК РФ)Томская областьПроисшествия
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