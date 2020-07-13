В Томской области пьяный водитель с пассажирами напали на сотрудников ДПС

"После остановки транспортного средства водитель 1986 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, в результате полицейскими применена физическая сила и специальные средства (наручники). Шесть пассажиров транспортного средства, также с явными признаками алкогольного опьянения, начали вести себя агрессивно, набросились на полицейских и причинили им телесные повреждения, после чего сотрудники в целях защиты себя от посягательства, сопряженного с насилием и опасного для жизни и здоровья, произвели предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия", - рассказали в УМВД.