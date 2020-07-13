В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб

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Ранее региональный главк ведомства проверял поступившие в 4:10 мск данные о крушении в населенном пункте Кистневка Большеболдинского района. Туда выехали службы экстренного реагирования.

Выяснилось, что в результате ЧП пострадали два человека, один из них скончался, другого доставили в больницу.

Началась доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров, Ан-2 во время полета мог задеть провод, но рассматриваются и другие версии, в том числе техническое состояние самолета и действия пилота.