https://ria.ru/20200713/1574252241.html
В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб
В Нижегородской области упал и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T05:28
2020-07-13T09:14
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573930338.html
https://ria.ru/20190908/1558445079.html
Павлуша Кукакин
Это украинский самолёт
17
14
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры с места падения Ан-2 в Нижегородской области
В Нижегородской области упал и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб. Ранее региональный главк ведомства проверял поступившие в 4:10 мск данные о крушении в населенном пункте Кистневка, Большеболдинский район. Туда выехали службы экстренного реагирования.
2020-07-13T05:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
В Нижегородской области
упал и загорелся самолет Ан-2
, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МЧС
.
Ранее региональный главк ведомства проверял поступившие в 4:10 мск данные о крушении в населенном пункте Кистневка Большеболдинского района. Туда выехали службы экстренного реагирования.
Выяснилось, что в результате ЧП пострадали два человека, один из них скончался, другого доставили в больницу.
Началась доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров, Ан-2 во время полета мог задеть провод, но рассматриваются и другие версии, в том числе техническое состояние самолета и действия пилота.
Разбившийся Ан-2, по предварительным данным, принадлежит частной компании "Зевс-Авиа" и использовался для обработки сельхозугодий.