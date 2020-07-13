Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574252241.html
В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб
В Нижегородской области упал и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:14
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574254677_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_31c67eca23877b2cf2e511818d634c44.jpg
https://ria.ru/20200706/1573930338.html
https://ria.ru/20190908/1558445079.html
Это украинский самолёт
17
14
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места падения Ан-2 в Нижегородской области
В Нижегородской области упал и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб. Ранее региональный главк ведомства проверял поступившие в 4:10 мск данные о крушении в населенном пункте Кистневка, Большеболдинский район. Туда выехали службы экстренного реагирования.
2020-07-13T05:28
true
PT0M24S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574254677_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_31c67eca23877b2cf2e511818d634c44.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574254677_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_39f99a351ab163810ac9a426498be430.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574254677_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_68edfcff235743efa65b36d615e79537.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб

05:28 13.07.2020 (обновлено: 09:14 13.07.2020)
21290
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Нижегородской области упал и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее региональный главк ведомства проверял поступившие в 4:10 мск данные о крушении в населенном пункте Кистневка Большеболдинского района. Туда выехали службы экстренного реагирования.
Кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области
6 июля, 08:40
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области
Выяснилось, что в результате ЧП пострадали два человека, один из них скончался, другого доставили в больницу.
Началась доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров, Ан-2 во время полета мог задеть провод, но рассматриваются и другие версии, в том числе техническое состояние самолета и действия пилота.
Разбившийся Ан-2, по предварительным данным, принадлежит частной компании "Зевс-Авиа" и использовался для обработки сельхозугодий.
Вертолет Ми-2
8 сентября 2019, 12:01
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
312024165618
Обсудить 14
Ан-2МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Это украинский самолёт
13 июля, 06:09
Павлуша Кукакин
1111013
Рекомендуем
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
В ВМС США назвали предварительную причину взрыва на десантном корабле
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Девушка распыляет средство против насекомых
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Райли и Бенджамин Кио
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
Американские флаги в Вашингтоне
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Электрический стул в тюрьме
В США состоится первая за 17 лет казнь федерального заключенного
Сотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана Сахалин в Москве
Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений
Точечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
Видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3
Опубликовано видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
Президент США Дональд Трамп
Эта страна катится в пропасть. Президент "отмазал" друга от тюрьмы
Мужчина работает за ноутбуком
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
15:39Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Лента новостейМолния