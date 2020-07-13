Между водохранилищами в Крыму проложили более 50 километров трубопровода

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Военные Южного и Западного округов проложили более 50 километров трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму, сообщает Минобороны России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о договоренности с Минобороны России о строительстве трубопровода для переброски порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю.
"Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым", — говорится в сообщении.
Прокладывание трубопровода продолжается. Для подачи воды по нему будут использовать передвижные насосные станции, уточнили в ведомстве.
Указывается, что к выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.