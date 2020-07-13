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Между водохранилищами в Крыму проложили более 50 километров трубопровода
Военные Южного и Западного округов проложили более 50 километров трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму, сообщает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:57
республика крым
общество
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https://ria.ru/20200712/1574238414.html
Молодцы военные!
240
Смотрю на фото и не вижу ни труб, ни передвижных насосных станций.
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29
республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
республика крым, общество

Между водохранилищами в Крыму проложили более 50 километров трубопровода

05:09 13.07.2020 (обновлено: 10:57 13.07.2020)
21352
© Минобороны РоссииСтоп-кадр видео работ по прокладке трубопровода в Республике Крым
Стоп-кадр видео работ по прокладке трубопровода в Республике Крым
© Минобороны России
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Военные Южного и Западного округов проложили более 50 километров трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму, сообщает Минобороны России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о договоренности с Минобороны России о строительстве трубопровода для переброски порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю.

"Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым", — говорится в сообщении.

Прокладывание трубопровода продолжается. Для подачи воды по нему будут использовать передвижные насосные станции, уточнили в ведомстве.
Указывается, что к выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
Севастополь. Крым
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38912216011
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Республика КрымОбщество
Популярные комментарии
Молодцы военные!
13 июля, 07:41
Егор Панкратов
1141250001
Смотрю на фото и не вижу ни труб, ни передвижных насосных станций.
13 июля, 08:13
Igor Rod'ko
410300479
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