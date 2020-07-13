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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в китайском Синьцзяне
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T05:07
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китай, в мире

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в китайском Синьцзяне

05:07 13.07.2020
747
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземный толчок был зафиксирован в 9.28 (4.28 мск) в уезде Хоргос Илийского края.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 15 километров.
Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.
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