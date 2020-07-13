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Боевики из Идлиба обстреляли сирийских солдат и фермеров
Боевики обстреляли фермеров и позиции сирийской правительственной армии в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, несмотря на действующий там с 6 марта режим... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T05:05
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идлиб (мухафаза), сирия, в мире

Боевики из Идлиба обстреляли сирийских солдат и фермеров

05:05 13.07.2020
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© Михаил ВоскресенИдлиб
Идлиб
© Михаил Воскресен
Идлиб. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 13 июл - РИА Новости. Боевики обстреляли фермеров и позиции сирийской правительственной армии в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, несмотря на действующий там с 6 марта режим прекращения огня. В результате обстрела было уничтожено имущество и посевы фермеров, а также ранены несколько сирийских военнослужащих.
В соответствии с российско-турецкими договоренностями, с 00.01 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.
"Мы стояли на первой линии обороны. Раздались одиночные выстрелы, и я почувствовал резкую боль в шее. Я потерял много крови", - рассказал журналистам сирийский солдат Махмуд Дахан, которого готовят к операции в военном госпитале.
Вместе с ним с похожими ранениями к врачам поступили еще несколько бойцов. Дахану, как считают врачи, повезло - пуля застряла в нескольких миллиметрах от позвоночника и медики дают благоприятный прогноз на выздоровление.
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"Вот пулю хорошо видно на снимке, она в опасной близости от спинного мозга. Но я уверен, что операция пройдет успешно. Сейчас у нас на очереди еще несколько солдат с аналогичными ранениями", - сообщил хирург военного госпиталя Кавати Махра, показывая рентгеновский снимок с ранением Дахана.
Еще у один солдат сирийской правительственной армии Ахмед Наджар получил осколочное ранение головы, был задет мозг. Чтобы спасти ему жизнь, раненого бойца было решено отправить в тыл. С транспортировкой пострадавшего сирийской армии в госпиталь в Алеппо помогли российские военные.
Боевики также обстреляли земли и жилые дома фермеров в зоне деэскалации. Местные жители уверены, что боевики намеренно целятся в поля, чтобы уничтожить урожай, вызвать нехватку продовольствия и вынудить людей покинуть свои дома.
"Вот сюда один снаряд попал, второй - туда, чуть дальше. Вот, видите воронки? Из-за них и вспыхнуло поле. А до этого еще три снаряда упали за домом", - рассказал журналистам фермер из поселка Кафер-Насех Юсеф Мухаммед, показывая места попадания артиллерийских боеприпасов.
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В результате только у Мухаммеда было уничтожено 35 гектаров засеянной пшеницы, а также трактор и запасы топлива для него и насоса, который качает воду из скважины. "Когда начался обстрел, мои дети спали в доме, только толстые стены спасли их от осколков. Посмотрите, как их много. Мне не на что восстанавливать дом, мы разорены", - отмечает фермер, показывая повреждения на своем доме.
Мухаммед не единственный пострадавший от обстрелов боевиков фермер в приграничных с Турцией районах Сирии. В населенном пункте Херболь сейчас разрушена инфраструктура, почти все жители покинули его. "До войны здесь жили 3 тысячи человек, а сейчас всего несколько семей. Работать стало невозможно, постоянно стреляют. Можно выйти в поле и остаться там навсегда", - рассказал журналистам местный житель Хасан Салями.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Президенты России, Ирана и Турции (страны-гаранты перемиря в САР) 1 июля провели видеосаммит по Сирии, очная встреча должна была пройти в Тегеране, но из-за коронавируса ее пришлось отложить. Путин на встрече заявил о необходимости подумать, какие дополнительные меры нужно принять для нейтрализации боевиков в Сирии, включая Идлиб и Заевфратье.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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