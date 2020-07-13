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Два экс-полицейских в Приморье хотели скрыть случайное убийство на охоте
Двое бывших полицейских и отец одного из них предстанут перед судом в Приморье за то, что во время незаконной охоты один из них случайно убил человека, а потом... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T04:46
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
приморский край, происшествия

Два экс-полицейских в Приморье хотели скрыть случайное убийство на охоте

04:46 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Двое бывших полицейских и отец одного из них предстанут перед судом в Приморье за то, что во время незаконной охоты один из них случайно убил человека, а потом они спрятали труп и дезориентировали следствие, сообщает прокуратура края.
Ночью 25 октября 2019 года в лесу у села Зеркальное во время охоты в 37-летнего местного жителя выстрелили из огнестрельного оружия. После этого мужчина исчез. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тело позже нашли. Следователи сообщили, что в помещении отдела полиции Кавалерово полицейские "применили недозволенные методы расследования к местному жителю", ставшему очевидцем убийства в лесу. Возбудили головное дело по статье "превышение должностных полномочий". Троих сотрудников МО МВД "Кавалеровский" задержали, двоих из них арестовали, одного поместили под домашний арест. Полиция также начала проверку. В марте сообщалось, что трое полицейских, в том числе начальник уголовного розыска МО МВД "Кавалеровский", уволены по результатам проверки инцидента с превышением должностных полномочий при расследовании убийства. В отношении еще двух сотрудников полиции продолжалась проверка. УМВД сообщало, что в убийстве в лесу подозревается гражданский.
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"По версии следствия, в ночное время в октябре 2019 года состоявшие на момент совершения инкриминируемых деяний в должности оперуполномоченных отдела уголовного розыска МО МВД России "Кавалеровский" с отцом одного из них находились в автомашине Toyota Land Cruiser в окрестностях села Зеркальное… Автомобилем управлял сотрудник правоохранительных органов. Имея при себе незарегистрированное в установленном законом порядке охотничье гладкоствольное ружье, мужчины незаконно охотились", - говорится в сообщении.
В лесу они приняли за животное местного жителя, который спрятался в зарослях. Один из находящихся в машине мужчин прицельно выстрелил через люк автомобиля. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался.
"Обнаружив, что застрелен человек, с целью скрыть следы преступления, фигуранты погрузили убитого и принадлежащий ему мотоцикл в свой автомобиль и вывезли на берег водохранилища... Труп закопали, а мотоцикл бросили в водохранилище… Полицейские предоставили следователю заведомо ложную информацию о якобы причастных к исчезновению потерпевшего лицах, о местах, где может находиться труп", - отмечает прокуратура.
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По данным ведомства, один из них, продолжая дезориентировать следствие, купил для своего отца неисправный автомобиль, который привезли в лес - якобы там он был вынужденно оставлен из-за поломки. Эту машину отец одного из экс-полицейских предъявил следствию в подтверждение своей версии о том, что охотился один, по неосторожности убил человека и сам спрятал труп.
Трое фигурантов в зависимости от роли каждого обвиняются по статьям о причинении смерти по неосторожности, незаконной охоте, угоне, умышленном уничтожении имущества группой лиц по предварительному сговору, вмешательстве в деятельность следователя. Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что в убийстве по неосторожности обвиняется отец бывшего правоохранителя.
"После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кавалеровский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечает прокуратура.
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