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Число умерших от COVID-19 на Филиппинах превысило 1,5 тысячи
Число жертв COVID-19 на Филиппинах превысило 1,5 тысячи, коронавирусом заразились свыше 56 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T04:36
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коронавирус covid-19, филиппины, в мире

Число умерших от COVID-19 на Филиппинах превысило 1,5 тысячи

04:36 13.07.2020
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© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число жертв COVID-19 на Филиппинах превысило 1,5 тысячи, коронавирусом заразились свыше 56 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, медики за сутки зафиксировали 2 124 новых случая заражения и 162 летальных исхода. В общей сложности с начала эпидемии коронавирусом заразились 56 259 человек, скончались 1 534 пациента с COVID-19.
Отмечается, что излечились 16 046 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФилиппиныВ мире
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