На Камчатке приостановили поиски пропавшего на вулкане туриста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл - РИА Новости. Операция по спасению туриста, пропавшего на вулкане Ключевская сопка в прошлый понедельник, приостановлена, сообщает краевой главк Операция по спасению туриста, пропавшего на вулкане Ключевская сопка в прошлый понедельник, приостановлена, сообщает краевой главк МЧС

Ранее сообщалось, что 6 июля спасателям поступила информация о том, что двое мужчин совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка (высота вулкана 4750 метров), на северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из них отказали ноги, он находится в бессознательном состоянии. Предполагается, что причиной этого могла послужить горная болезнь. Спасатели выехали на место происшествия. В среду со склонов вулкана сняли одного мужчину, поиски второго продолжились. Однако камнепад и селевые потоки не позволили спасателям добраться до вершины Ключевской сопки, где, вероятно, должен находиться турист, потерявший сознание при восхождении в прошлый понедельник.

"В минувшие выходные было предпринято несколько попыток высадить возле кратера вулкана, в непосредственной близости с тем местом, где находится пострадавший, десантную группу. Предполагалось, что вертолет зависнет возле кромки кратера, спасатели высадятся на вулкан, заберут пострадавшего и передадут его на борт вертолета. Однако погодные условия и парогазовые выбросы из кратера вулкана не позволили вертолету приблизиться к месту назначения", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни ситуация на пути восхождения не изменится. В этой связи спасательная операция была приостановлена. Однако в ближайшее время мероприятия будут возобновлены, добавляют в МЧС.

В ноябре 2019 года началось вершинное извержение Ключевской сопки - одного из самых активных вулканов планеты и самого высокого действующего вулкана Евразии , в апреле из кратера начала изливаться лава. Туристам и альпинистам не рекомендуют совершать восхождения на извергающийся вулкан.