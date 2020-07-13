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На Камчатке приостановили поиски пропавшего на вулкане туриста
Операция по спасению туриста, пропавшего на вулкане Ключевская сопка в прошлый понедельник, приостановлена, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:18
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новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

На Камчатке приостановили поиски пропавшего на вулкане туриста

04:35 13.07.2020 (обновлено: 10:18 13.07.2020)
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© Фото : страница космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера в InstagramВулкан Ключевская сопка на Камчатке
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке
© Фото : страница космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера в Instagram
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл - РИА Новости. Операция по спасению туриста, пропавшего на вулкане Ключевская сопка в прошлый понедельник, приостановлена, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее сообщалось, что 6 июля спасателям поступила информация о том, что двое мужчин совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка (высота вулкана 4750 метров), на северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из них отказали ноги, он находится в бессознательном состоянии. Предполагается, что причиной этого могла послужить горная болезнь. Спасатели выехали на место происшествия. В среду со склонов вулкана сняли одного мужчину, поиски второго продолжились. Однако камнепад и селевые потоки не позволили спасателям добраться до вершины Ключевской сопки, где, вероятно, должен находиться турист, потерявший сознание при восхождении в прошлый понедельник.
"В минувшие выходные было предпринято несколько попыток высадить возле кратера вулкана, в непосредственной близости с тем местом, где находится пострадавший, десантную группу. Предполагалось, что вертолет зависнет возле кромки кратера, спасатели высадятся на вулкан, заберут пострадавшего и передадут его на борт вертолета. Однако погодные условия и парогазовые выбросы из кратера вулкана не позволили вертолету приблизиться к месту назначения", - говорится в сообщении.
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Согласно прогнозам, в ближайшие дни ситуация на пути восхождения не изменится. В этой связи спасательная операция была приостановлена. Однако в ближайшее время мероприятия будут возобновлены, добавляют в МЧС.
В ноябре 2019 года началось вершинное извержение Ключевской сопки - одного из самых активных вулканов планеты и самого высокого действующего вулкана Евразии, в апреле из кратера начала изливаться лава. Туристам и альпинистам не рекомендуют совершать восхождения на извергающийся вулкан.
Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в Ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший к вулкану населенный пункт – поселок Ключи, который расположен примерно в 30 километрах от исполина.
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