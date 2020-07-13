https://ria.ru/20200713/1574251746.html
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил самоубийство на 28-м году жизни, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T03:46
2020-07-13T15:01
культура
элвис пресли
калифорния
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https://ria.ru/20200711/1574222234.html
Вениамин Шабалин
Элвис Пресли.Знаю нравятся некоторые песни.Кто его внук,дочь?Чем они проявили себя чтобы пристально следить за ними? Мы все чьи то дети и внуки.
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калифорния
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РИА Новости
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элвис пресли, калифорния
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Внук Элвиса Пресли
Бенджамин Кио совершил самоубийство на 28-м году жизни, сообщает портал TMZ
.
Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что внука певца нашли мертвым в своих апартаментах в городе Калабасас, штат Калифорния
.
Бенджамин Кио — сын Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио. Молодой человек, как и Элвис, был музыкантом и очень сильно внешне походил на своего деда, пишет TMZ. Однако о его жизни в целом известно мало.
"Ее сердце (матери Бенджамина. — Прим. ред.) разбито, она безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", — заявил изданию менеджер Лизы Пресли Роджер Видыновски.
Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться иконой американской поп-культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он получал статуэтки премии "Грэмми", а 18 песен Элвиса занимали первое место в чартах Billboard.