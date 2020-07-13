Внук Элвиса Пресли покончил с собой

Бенджамин Кио — сын Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио. Молодой человек, как и Элвис, был музыкантом и очень сильно внешне походил на своего деда, пишет TMZ. Однако о его жизни в целом известно мало.

"Ее сердце (матери Бенджамина. — Прим. ред.) разбито, она безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", — заявил изданию менеджер Лизы Пресли Роджер Видыновски.

Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться иконой американской поп-культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он получал статуэтки премии "Грэмми", а 18 песен Элвиса занимали первое место в чартах Billboard.