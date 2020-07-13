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https://ria.ru/20200713/1574251746.html
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил самоубийство на 28-м году жизни, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:01
культура
элвис пресли
калифорния
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https://ria.ru/20200711/1574222234.html
Элвис Пресли.Знаю нравятся некоторые песни.Кто его внук,дочь?Чем они проявили себя чтобы пристально следить за ними? Мы все чьи то дети и внуки.
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калифорния
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
элвис пресли, калифорния

Внук Элвиса Пресли покончил с собой

03:46 13.07.2020 (обновлено: 15:01 13.07.2020)
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© AP Photo / Mark HumphreyРайли и Бенджамин Кио
Райли и Бенджамин Кио
© AP Photo / Mark Humphrey
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил самоубийство на 28-м году жизни, сообщает портал TMZ.
Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что внука певца нашли мертвым в своих апартаментах в городе Калабасас, штат Калифорния.
Бенджамин Кио — сын Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио. Молодой человек, как и Элвис, был музыкантом и очень сильно внешне походил на своего деда, пишет TMZ. Однако о его жизни в целом известно мало.

"Ее сердце (матери Бенджамина. — Прим. ред.) разбито, она безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", — заявил изданию менеджер Лизы Пресли Роджер Видыновски.

Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться иконой американской поп-культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он получал статуэтки премии "Грэмми", а 18 песен Элвиса занимали первое место в чартах Billboard.
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КультураЭлвис ПреслиКалифорния
Популярные комментарии
Элвис Пресли.Знаю нравятся некоторые песни.Кто его внук,дочь?Чем они проявили себя чтобы пристально следить за ними? Мы все чьи то дети и внуки.
13 июля, 08:52
Вениамин Шабалин
2602001
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