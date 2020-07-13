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Судно Ice stream покинуло Пусан после выздоровления моряков от COVID-19
Все заболевшие коронавирусом моряки с российского судна Ice stream, которых госпитализировали в Южной Корее, выписаны, судно покинуло порт, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T03:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
пусан
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353
60
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коронавирус covid-19, южная корея, пусан, в мире

Судно Ice stream покинуло Пусан после выздоровления моряков от COVID-19

03:40 13.07.2020
387
© Depositphotos / Igor-SPbПусан
Пусан
© Depositphotos / Igor-SPb
Пусан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Все заболевшие коронавирусом моряки с российского судна Ice stream, которых госпитализировали в Южной Корее, выписаны, судно покинуло порт, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца.
Ранее стало известно о коронавирусе у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice stream, прибывшего в Пусан из Владивостока. По предварительным данным, COVID-19 подтвердился у предыдущего капитана судна, который ранее сошел на берег в России. Всех контактных лиц в порту изолировали. Как сообщал РИА Новости представитель "Рефтрансфлота", 16 российских моряков с судна Ice stream, у которых подтвержден коронавирус, госпитализированы, порт Камчхон на время закрывали. Позже коронавирус подтвердился еще у двух моряков с судна. Также судовладелец отмечал, что разгрузка судна шла бесконтактным способом.
"Все моряки выписаны. Вчера судно ушло из Пусана на промысел", - сказал собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяПусанВ мире
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