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Ученый рассказал о последствиях таяния грунтов в России
Мерзлые грунты, таяние которых вследствие потепления климата в северном полушарии может привести к потере устойчивости сооружений, в европейской части России... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T03:39
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Ученый рассказал о последствиях таяния грунтов в России

03:39 13.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПровал грунта
Провал грунта
© РИА Новости / Стрингер
Провал грунта. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 июл - РИА Новости. Мерзлые грунты, таяние которых вследствие потепления климата в северном полушарии может привести к потере устойчивости сооружений, в европейской части России практически отсутствуют по сравнению с Сибирью, однако и здесь есть ряд территорий, которые могут столкнуться с серьезными проблемами, рассказал РИА Новости директор Высшей инженерной школы САФУ в Архангельской области Сергей Аксенов.
Ученые из разных стран полагают, что потепление климата в перспективе вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения фундаментов зданий и дамб. Исследованиями изменения свойств мерзлых грунтов занимаются ученые на кафедре Инженерной геологии, оснований и фундаментов Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
По данным Службы по контролю изменений климата программы "Коперник", в отдельных регионах температура в мае превысила норму на 10 градусов. Зима на всей территории страны тоже выдалась аномально теплой.
По словам Аксенова, на территории Архангельской области мерзлые грунты распространены на Новой Земле и на Земле Франца Иосифа, а на материковой части Архангельской области мерзлых грунтов нет.
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"Угроза потепления материковой части угрожает незначительно, если говорить об Архангельской области. Однако, например, в Ненецком округе, где встречаются линзы мерзлых грунтов, есть поселок Амдерма, самая удаленная точка, ближе к Уралу, поселок, есть аэропорт. Проблема там в том, что при таянии вечной мерзлоты начинают разрушаться берега, и строения, расположенные на кромке, постепенно, сползают в море", - говорит Аксенов.
Он уточнят, что это явление в европейской части России не носит массовый характер, как в Сибири, где граница вечной мерзлоты постепенно сдвигается на север. При этом при таянии грунта снижается его несущая способность, и строения, возведенные на мерзлоте, получают трещины, деформации, существует угроза обрушения.
"Для материковой части Архангельской области такой угрозы нет, а вот для островов - там, где расположены метеостанции, военные городки, погранслужба, - да. Но несколько лет назад начали говорить о том, что за полярным кругом лучше строить поселки вахтового типа. Под такие дома возводят легкие фундаменты, их в случае необходимости можно выровнять", - пояснил Аксенов и добавил, что для Ненецкого округа характерна и еще одна проблема - это автозимники, которые сложнее становится строить и содержать.
Он подчеркивает, что технологии, направленные на решение этих проблем, разрабатываются в разных странах. Например, и в России, и в Китае применяют сезонные охлаждающие устройства для охлаждения мерзлого грунта при строительстве зданий, железнодорожного и автомобильного полотна. "У нас это тоже активно применяется в Сибири, там, где строятся нефтепроводы, чтобы не было прорывов труб. Проблема есть, но она решаемая", - говорит ученый.
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