Ученый рассказал о последствиях таяния грунтов в России

МУРМАНСК, 13 июл - РИА Новости. Мерзлые грунты, таяние которых вследствие потепления климата в северном полушарии может привести к потере устойчивости сооружений, в европейской части Мерзлые грунты, таяние которых вследствие потепления климата в северном полушарии может привести к потере устойчивости сооружений, в европейской части России практически отсутствуют по сравнению с Сибирью, однако и здесь есть ряд территорий, которые могут столкнуться с серьезными проблемами, рассказал РИА Новости директор Высшей инженерной школы САФУ в Архангельской области Сергей Аксенов.

Ученые из разных стран полагают, что потепление климата в перспективе вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения фундаментов зданий и дамб. Исследованиями изменения свойств мерзлых грунтов занимаются ученые на кафедре Инженерной геологии, оснований и фундаментов Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.

По данным Службы по контролю изменений климата программы "Коперник", в отдельных регионах температура в мае превысила норму на 10 градусов. Зима на всей территории страны тоже выдалась аномально теплой.

По словам Аксенова, на территории Архангельской области мерзлые грунты распространены на Новой Земле и на Земле Франца Иосифа, а на материковой части Архангельской области мерзлых грунтов нет.

"Угроза потепления материковой части угрожает незначительно, если говорить об Архангельской области. Однако, например, в Ненецком округе, где встречаются линзы мерзлых грунтов, есть поселок Амдерма, самая удаленная точка, ближе к Уралу, поселок, есть аэропорт. Проблема там в том, что при таянии вечной мерзлоты начинают разрушаться берега, и строения, расположенные на кромке, постепенно, сползают в море", - говорит Аксенов.

Он уточнят, что это явление в европейской части России не носит массовый характер, как в Сибири, где граница вечной мерзлоты постепенно сдвигается на север. При этом при таянии грунта снижается его несущая способность, и строения, возведенные на мерзлоте, получают трещины, деформации, существует угроза обрушения.

"Для материковой части Архангельской области такой угрозы нет, а вот для островов - там, где расположены метеостанции, военные городки, погранслужба, - да. Но несколько лет назад начали говорить о том, что за полярным кругом лучше строить поселки вахтового типа. Под такие дома возводят легкие фундаменты, их в случае необходимости можно выровнять", - пояснил Аксенов и добавил, что для Ненецкого округа характерна и еще одна проблема - это автозимники, которые сложнее становится строить и содержать.