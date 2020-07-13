Суд в США постановил провести отмененную ранее федеральную казнь

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Апелляционный суд США постановил провести первую за 17 лет казнь федерального заключенного в Соединенных Штатах, которую ранее суд Индианы решил отменить из-за ситуации с коронавирусом, следует из документа, опубликованного изданием Axios

Родственники погибших от рук убийцы Дэниела Льюиса Ли подали иск с требованием приостановить казнь, поскольку администрация тюрьмы в Индиане, по их словам, не создала безопасных условий для их присутствия. Родственники погибших ссылаются на эпидемию COVID-19. Судья приостановила казнь до тех пор, пока власти не обеспечат такие условия.

"Никакой законодательный акт федерального значения и никакое законоположение не дает им (родственникам - ред.) права присутствовать на казни Ли. Не говоря уже о том, что казнь не предполагает публичности процесса… Ничего в законодательстве не дает права истцам просить о переносе казни Ли на то время, в которое они могли бы или хотели ее посетить", - говорится в документе суда.

Судья напомнил, что казнь должна проводиться по законам штата Арканзас

"Статья … кодекса Арканзаса - положение о свидетелях казни - в данном случае неприменима. Судья был неправ, что включил ее в дело. Судебное решение отменено", - говорится в постановлении суда.

Год назад генпрокурор Уильям Барр сообщил, что федеральные власти возобновят казни преступников, поскольку чувствуют свое обязательство утешить семьи жертв. Однако родственники жертв Дэниела Льюиса Ли, который должен был умереть в понедельник в городе Терр-Хоут в Индиане, обратились к суду с просьбой приостановить казнь. По их словам, казнь Ли лишь усугубит их горе.

Ли, член расисткой группировки, жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. В 1999 году присяжные приговорили его к смертной казни.

Также 15 июля в той же тюрьме должен быть казнен Уэсли Айра Парки, который изнасиловал и убил 16-летнюю девочку, чье тело он затем расчленил и бросил в выгребную яму. Он также был осужден за убийство 80-летней женщины-инвалида. Парки дожидается казни с 2003 года. На 17 июля запланирована казнь Дастина Ли Хонкена, который застрелил пять человек, включая двух мужчин, которые должны были выступать против него в суде, и мать-одиночку с двумя детьми. Хонкен ждет казни с 2004 года.

Наконец, на 28 августа назначена казнь Кита Дуэйна Нельсона, который похитил, изнасиловал и убил 10-летнюю девочку, за что был приговорен к смерти в 2001 году.