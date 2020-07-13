Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574251575.html
Суд в США постановил провести отмененную ранее федеральную казнь
Апелляционный суд США постановил провести первую за 17 лет казнь федерального заключенного в Соединенных Штатах, которую ранее суд Индианы решил отменить из-за... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T03:28
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573083518_0:53:1972:1162_1400x0_80_0_0_60472329f19594a3e029ee5b1ff572ba.jpg
https://ria.ru/20200630/1573692091.html
https://ria.ru/20200630/1573667951.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573083518_0:53:1972:1162_1400x0_80_0_0_60472329f19594a3e029ee5b1ff572ba.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573083518_0:0:1973:1479_1400x0_80_0_0_bbce00fac49458dc06ec1a9c821efd1b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573083518_0:0:1413:1413_1400x0_80_0_0_234acf0bffeea60a914871e7ffbfd945.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, в мире

Суд в США постановил провести отмененную ранее федеральную казнь

03:28 13.07.2020
1434
© AP Photo / Mark HumphreyКамера исполнения приговоров к смертной казни
Камера исполнения приговоров к смертной казни
© AP Photo / Mark Humphrey
Камера исполнения приговоров к смертной казни. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Апелляционный суд США постановил провести первую за 17 лет казнь федерального заключенного в Соединенных Штатах, которую ранее суд Индианы решил отменить из-за ситуации с коронавирусом, следует из документа, опубликованного изданием Axios.
Родственники погибших от рук убийцы Дэниела Льюиса Ли подали иск с требованием приостановить казнь, поскольку администрация тюрьмы в Индиане, по их словам, не создала безопасных условий для их присутствия. Родственники погибших ссылаются на эпидемию COVID-19. Судья приостановила казнь до тех пор, пока власти не обеспечат такие условия.
"Никакой законодательный акт федерального значения и никакое законоположение не дает им (родственникам - ред.) права присутствовать на казни Ли. Не говоря уже о том, что казнь не предполагает публичности процесса… Ничего в законодательстве не дает права истцам просить о переносе казни Ли на то время, в которое они могли бы или хотели ее посетить", - говорится в документе суда.
Судья напомнил, что казнь должна проводиться по законам штата Арканзас.
"Статья … кодекса Арканзаса - положение о свидетелях казни - в данном случае неприменима. Судья был неправ, что включил ее в дело. Судебное решение отменено", - говорится в постановлении суда.
Охранный периметр Минской исправительной колонии
30 июня, 16:15
В Белоруссии помиловали приговоренного к казни мужчину
Год назад генпрокурор Уильям Барр сообщил, что федеральные власти возобновят казни преступников, поскольку чувствуют свое обязательство утешить семьи жертв. Однако родственники жертв Дэниела Льюиса Ли, который должен был умереть в понедельник в городе Терр-Хоут в Индиане, обратились к суду с просьбой приостановить казнь. По их словам, казнь Ли лишь усугубит их горе.
Ли, член расисткой группировки, жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. В 1999 году присяжные приговорили его к смертной казни.
Также 15 июля в той же тюрьме должен быть казнен Уэсли Айра Парки, который изнасиловал и убил 16-летнюю девочку, чье тело он затем расчленил и бросил в выгребную яму. Он также был осужден за убийство 80-летней женщины-инвалида. Парки дожидается казни с 2003 года. На 17 июля запланирована казнь Дастина Ли Хонкена, который застрелил пять человек, включая двух мужчин, которые должны были выступать против него в суде, и мать-одиночку с двумя детьми. Хонкен ждет казни с 2004 года.
Наконец, на 28 августа назначена казнь Кита Дуэйна Нельсона, который похитил, изнасиловал и убил 10-летнюю девочку, за что был приговорен к смерти в 2001 году.
Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.
Молоток в зале судебных заседаний
30 июня, 11:01
В Иране приговорили к казни главу СМИ за помощь от зарубежных разведок
2003012
Обсудить 2
СШАВ мире
Рекомендуем
Провал грунта
Ученый рассказал о последствиях таяния грунтов в России
Райли и Бенджамин Кио
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе Сан-Диего
Корабль ВМС США в порту Сан-Диего может прогореть до ватерлинии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Два экс-полицейских в Приморье хотели скрыть случайное убийство на охоте
Девушка распыляет средство против насекомых
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
В ВМС США назвали предварительную причину взрыва на десантном корабле
Работы по заправке кондиционера в автомобиле
Названы пять главных ошибок, "убивающих" кондиционер автомобиля
Мужчина работает за ноутбуком
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
Президент Сербии Александр Вучич
У Сербии нет доказательств причастности РФ к акциям против правительства
Пусан
Судно Ice stream покинуло Пусан после выздоровления моряков от COVID-19
Идлиб
Боевики из Идлиба обстреляли сирийских солдат и фермеров
Стоп-кадр видео работ по прокладке трубопровода в Республике Крым
Между водохранилищами в Крыму проложили более 50 километров трубопровода
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке
На Камчатке приостановили поиски пропавшего на вулкане туриста
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Йемен
Арабская коалиция заявила, что сбила беспилотники йеменских повстанцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
15:39Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Лента новостейМолния