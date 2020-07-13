Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, как подобрать надежный пароль.

По словам опрошенных агентством специалистов, хороший пароль должен быть длинным. Его также нужно регулярно обновлять. Кроме того, важно не забыть секретный код. Пользователю помогут специальные менеджеры паролей или старый проверенный способ — записи на бумаге.

"Пароль — это один из важнейших факторов цифровой безопасности. С одной стороны, сегодня люди стали более ответственно относиться к своим данным и аккаунтам, но, с другой стороны, общий уровень цифровой грамотности все еще не так высок", — уверен эксперт "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова , идеальный пароль представляет собой комбинацию цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв, а его длина — не менее 16 символов. В пароле не должны указываться имена, название сервиса, дата рождения или любая другая информация, которую можно легко найти в интернете.

"К сожалению, многие пользователи небрежно относятся к этому вопросу. Часто злоумышленники, получив логин и пароль от учетной записи на слабозащищенном сервере после утечки данных, пробуют применить его ко всем остальным сервисам. Если один и тот же пароль используется на разных учетных записях, у злоумышленников это получится", — отметил Федоров из Avast.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян заметил, что придумать пароль можно при помощи мнемонических правил.

"Например, составить длинное предложение, первые буквы слов, цифры и знаки препинания которого составят пароль. Если же пароль будет использоваться на компьютере или доверенных мобильных устройствах и храниться в связке ключей или в менеджере паролей, то лучше сделать его полностью случайным, например, при помощи генератора надежных паролей, встроенного в менеджер или новые браузеры", — предложил он.

Руководитель " Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц советует не хранить пароли в устройствах. Эксперт подчеркнул, что всего лишь одной утечки хватит, чтобы скомпрометировать все аккаунты.

"Раньше рекомендовали ни в коем случае не писать пароль на листке рядом с монитором, сейчас, когда мошенник скорее всего залезет через интернет, а не через окно, логичнее рекомендовать не хранить пароли в чатах, в облаке и в текстовом файле на сервере. А вот на листочке, который у вас где-то в рабочей папке или бумажнике — как раз вполне", — считает Лифшиц.

Оптимальный срок жизни для пароля — от трех до шести месяцев, добавил директор департамента корпоративных продаж ESET Russia Антон Пономарев.