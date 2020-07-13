Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574251533.html
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
Эксперты рассказали РИА Новости, как подобрать надежный пароль. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:06
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:78:3223:1891_1400x0_80_0_0_f45314e0a4cb925f0af661c0cf9ca8c5.jpg
https://ria.ru/20200708/1574034925.html
https://ria.ru/20200326/1569194410.html
14
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:78:3223:1891_1400x0_80_0_0_f45314e0a4cb925f0af661c0cf9ca8c5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_32:0:2763:2048_1400x0_80_0_0_92e0ef1259efa38c56b6d01cac5a52d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_373:0:2421:2048_1400x0_80_0_0_d461098ab018e652b81dd82e2f983724.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

03:16 13.07.2020 (обновлено: 12:06 13.07.2020)
54082
© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, как подобрать надежный пароль.
По словам опрошенных агентством специалистов, хороший пароль должен быть длинным. Его также нужно регулярно обновлять. Кроме того, важно не забыть секретный код. Пользователю помогут специальные менеджеры паролей или старый проверенный способ — записи на бумаге.

"Пароль — это один из важнейших факторов цифровой безопасности. С одной стороны, сегодня люди стали более ответственно относиться к своим данным и аккаунтам, но, с другой стороны, общий уровень цифровой грамотности все еще не так высок", — уверен эксперт "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, идеальный пароль представляет собой комбинацию цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв, а его длина — не менее 16 символов. В пароле не должны указываться имена, название сервиса, дата рождения или любая другая информация, которую можно легко найти в интернете.
"К сожалению, многие пользователи небрежно относятся к этому вопросу. Часто злоумышленники, получив логин и пароль от учетной записи на слабозащищенном сервере после утечки данных, пробуют применить его ко всем остальным сервисам. Если один и тот же пароль используется на разных учетных записях, у злоумышленников это получится", — отметил Федоров из Avast.
Кибербезопасность
8 июля, 06:04
Эксперты рассказали, какие пароли легче всего взломать
Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян заметил, что придумать пароль можно при помощи мнемонических правил.

"Например, составить длинное предложение, первые буквы слов, цифры и знаки препинания которого составят пароль. Если же пароль будет использоваться на компьютере или доверенных мобильных устройствах и храниться в связке ключей или в менеджере паролей, то лучше сделать его полностью случайным, например, при помощи генератора надежных паролей, встроенного в менеджер или новые браузеры", — предложил он.

Руководитель "Агентства кибербезопасности" Евгений Лифшиц советует не хранить пароли в устройствах. Эксперт подчеркнул, что всего лишь одной утечки хватит, чтобы скомпрометировать все аккаунты.
"Раньше рекомендовали ни в коем случае не писать пароль на листке рядом с монитором, сейчас, когда мошенник скорее всего залезет через интернет, а не через окно, логичнее рекомендовать не хранить пароли в чатах, в облаке и в текстовом файле на сервере. А вот на листочке, который у вас где-то в рабочей папке или бумажнике — как раз вполне", — считает Лифшиц.
Оптимальный срок жизни для пароля — от трех до шести месяцев, добавил директор департамента корпоративных продаж ESET Russia Антон Пономарев.
"Придумайте забавное слово или фразу, добавьте пару цифр наугад и запишите в блокнот так, чтобы никто не видел, спрячьте его. Когда пароль запомнится — уничтожьте. Не меняйте пароли перед отпуском — точно не вспомните, лучше применить процедуру восстановления. Обязательно включите двухфакторную аутентификацию (подтверждения по СМС. — Прим. ред). Для ваших критичных систем освойте токены и меняйте их раз в квартал или если возникли подозрения в их компрометации", — советует директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов.
Банковская карта
26 марта, 17:21
Visa: каждый десятый клиент использует один пароль для всех аккаунтов
101868521
Обсудить 14
РоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Девушка распыляет средство против насекомых
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Райли и Бенджамин Кио
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
Мужчина за рулем кабриолета
Эксперт рассказал, как защитить автомобиль в жару
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Американские флаги в Вашингтоне
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Автомобиль реанимации
Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
Электрический стул в тюрьме
В США состоится первая за 17 лет казнь федерального заключенного
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
В ВМС США назвали предварительную причину взрыва на десантном корабле
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Охлажденный взгляд на дело Сафронова
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
"Поразит любую цель в России": какое новое оружие разрабатывают в США
Пусан
Судно Ice stream покинуло Пусан после выздоровления моряков от COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Названы три категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
15:39Сафронову предъявили обвинение в госизмене
15:34В администрации Кирова проводятся обыски
Лента новостейМолния