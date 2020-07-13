Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574251507.html
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:06
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1400x0_80_0_0_5c2a9c43d248cdc5bf15a0d64c738168.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574187858.html
Возникает вопрос, Вы статью обсуждаете или без упоминания Путина не можете обойтись? В свободной стране недобросовестные граждане используют любую возможность для незаконного обогащения. Задача журналиста об этом рассказать, задача правоохранителя этим заняться. Нам с Вами - не повестись на призывы этих зазывал.
321
Работники банков нам рассказывают о мошенниках, чиновники во власти и силовых структурах рассказывают о мошенниках... а в речах и обещаниях у Путина - всё и все в стране "бело и пушисто". Возникает вопрос: Он живёт в нашей стране или на соседней планете?
316
57
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1400x0_80_0_0_5c2a9c43d248cdc5bf15a0d64c738168.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_144:0:2459:1736_1400x0_80_0_0_84e98571aba383b0e053332cbfe5fde9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_434:0:2170:1736_1400x0_80_0_0_172da4310577ceb696c34527d3c9a08a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

03:14 13.07.2020 (обновлено: 10:06 13.07.2020)
195619
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл РИА Новости. Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются", — отметил он.

Примечательно, что такие данные не несут конкретных сведений о виде заработка или инвестиций, а содержат призыв наподобие "Зарабатывай с нами!".
Лях уточнил, что в прежних схемах почти всегда оговаривались некие услуги или продукты, получив которые "можно разбогатеть". Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют "за кадром".
По оценкам экспертов, сейчас объем такой рекламы значительно превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг — и от легальных, и от нелегальных участников рынка, вместе взятых.
Мошенничество
10 июля, 18:38
"Помогают" с кредитной историей. Выявлен новый вид мошенничества
5312319158965
Обсудить 57
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Возникает вопрос, Вы статью обсуждаете или без упоминания Путина не можете обойтись? В свободной стране недобросовестные граждане используют любую возможность для незаконного обогащения. Задача журналиста об этом рассказать, задача правоохранителя этим заняться. Нам с Вами - не повестись на призывы этих зазывал.
13 июля, 05:23
Vlad Ivanov
274400241
Работники банков нам рассказывают о мошенниках, чиновники во власти и силовых структурах рассказывают о мошенниках... а в речах и обещаниях у Путина - всё и все в стране "бело и пушисто". Возникает вопрос: Он живёт в нашей стране или на соседней планете?
13 июля, 04:22
ВТВасилий Тёркин
1115320195
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Сотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана Сахалин в Москве
Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений
Скорая помощь, Индия
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
Девушка распыляет средство против насекомых
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Мужчина работает за ноутбуком
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Названы три категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
Будайская крепость и замковый холм, Будапешт
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Джон Траволта и Келли Престон
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
15:39Сафронову предъявили обвинение в госизмене
15:34В администрации Кирова проводятся обыски
Лента новостейМолния