https://ria.ru/20200713/1574251507.html
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T03:14
2020-07-13T10:06
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1400x0_80_0_0_5c2a9c43d248cdc5bf15a0d64c738168.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574187858.html
Vlad Ivanov
Возникает вопрос, Вы статью обсуждаете или без упоминания Путина не можете обойтись? В свободной стране недобросовестные граждане используют любую возможность для незаконного обогащения. Задача журналиста об этом рассказать, задача правоохранителя этим заняться. Нам с Вами - не повестись на призывы этих зазывал.
321
Василий Тёркин
Работники банков нам рассказывают о мошенниках, чиновники во власти и силовых структурах рассказывают о мошенниках... а в речах и обещаниях у Путина - всё и все в стране "бело и пушисто". Возникает вопрос: Он живёт в нашей стране или на соседней планете?
316
57
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1400x0_80_0_0_5c2a9c43d248cdc5bf15a0d64c738168.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика