ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикамВалерий Лях.

"Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются", — отметил он.

Примечательно, что такие данные не несут конкретных сведений о виде заработка или инвестиций, а содержат призыв наподобие "Зарабатывай с нами!".

Лях уточнил, что в прежних схемах почти всегда оговаривались некие услуги или продукты, получив которые "можно разбогатеть". Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют "за кадром".