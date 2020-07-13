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Арабская коалиция заявила, что сбила беспилотники йеменских повстанцев
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении шести начиненных взрывчаткой беспилотников и перехвате двух ракет,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T02:46
саудовская аравия
йемен
в мире
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саудовская аравия, йемен, в мире

Арабская коалиция заявила, что сбила беспилотники йеменских повстанцев

02:46 13.07.2020
1238
© Fotolia / robnawЙемен
Йемен
© Fotolia / robnaw
Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении шести начиненных взрывчаткой беспилотников и перехвате двух ракет, запущенных йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону королевства, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.
"Объединенные силы коалиции смогли перехватить и уничтожить две баллистические ракеты, запущенные террористами, повстанцами-хуситами… которые хотели поразить гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры, а также шесть беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые намеренно были запущены из (йеменской - ред.) Саны с целью нападения на граждан и гражданские объекты королевства", - говорится в заявлении представителя.
В Йемене больше пяти лет продолжаются военные действия между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Однако проправительственным войскам за это время не удалось занять районы хуситов на севере Йемена, а также они потеряли позиции на юге, которые заняли сторонники выступающего за отделение Южного Йемена Переходного совета.
Участники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов
2 июля, 04:04
Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
030021
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Саудовская АравияЙеменВ мире
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