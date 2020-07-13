Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574251321.html
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с утра понедельника до утра среды из-за грозы и ветра, следует из данных... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T02:30
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124325_0:165:3346:2047_1400x0_80_0_0_a100fac4004318ea2dfdf0cbc5dc08f5.jpg
https://ria.ru/20200713/1574250876.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124325_0:165:3346:2047_1400x0_80_0_0_a100fac4004318ea2dfdf0cbc5dc08f5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124325_253:0:2982:2047_1400x0_80_0_0_f7066b14002aab522213b43c9d9123b8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124325_879:0:2926:2047_1400x0_80_0_0_fac6912c50d6f57b344157303da43cce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

02:30 13.07.2020
1439
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза в Москве
Гроза в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гроза в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с утра понедельника до утра среды из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о грозе в Москве действует с 11.00 13 июля до 11.00 15 июля, о ветре - с 10.00 13 июля до 10.00 15 июля. Предупреждение о грозе в Подмосковье действует с 10.00 13 июля до 11.00 15 июля, о ветре - с 10.00 13 июля до 8.00 15 июля.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
01:24
Вильфанд предупредил о "заполярной" погоде в Москве
204802
Обсудить 0
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Девушка распыляет средство против насекомых
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Мужчина за рулем кабриолета
Эксперт рассказал, как защитить автомобиль в жару
Сотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана Сахалин в Москве
Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений
Автомобиль реанимации
Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок
Электрический стул в тюрьме
В США состоится первая за 17 лет казнь федерального заключенного
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Международная космическая станция
Ученый рассказал, как космонавтов защитят от радиации в новом модуле МКС
Райли и Бенджамин Кио
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
Вакцина от коронавируса
Французский эпидемиолог оценил сроки появления вакцины от COVID-19
Мужчина работает за ноутбуком
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
Пассажирский самолет Boeing-777
Рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
Девушка с пробиркой
Российские ученые научились определять заболевания по сыворотке крови
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке
На Камчатке приостановили поиски пропавшего на вулкане туриста
Нашивки и погоны для военной формы
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
15:39Сафронову предъявили обвинение в госизмене
15:34В администрации Кирова проводятся обыски
15:34Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч "квадратов"
15:34Трое армянских военных получили легкие ранения на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния