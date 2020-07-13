В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Отмечается, что предупреждение о грозе в Москве действует с 11.00 13 июля до 11.00 15 июля, о ветре - с 10.00 13 июля до 10.00 15 июля. Предупреждение о грозе в Подмосковье действует с 10.00 13 июля до 11.00 15 июля, о ветре - с 10.00 13 июля до 8.00 15 июля.