Армянским военным на границе с Азербайджаном предписали быть сдержанными

"Тоноян поддерживает постоянную связь с Каспршиком… Во время беседы министр обороны проинформировал, что личному составу и командованию армянских армейских воинских соединений предписано пока сохранять сдержанность, а в случае провокаций противника на границах Армении - реагировать по мере необходимости, вплоть до занятия новых благоприятных позиций", - написала Степанян в Facebook .

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет.