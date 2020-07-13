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В России за сутки потушили 75 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 75 лесных пожаров на площади более 10 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T02:11
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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РИА Новости
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россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия

В России за сутки потушили 75 природных пожаров

02:11 13.07.2020
177
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 75 лесных пожаров на площади более 10 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12 июля 2020 года в России ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 10 385 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 13 июля в РФ действовало 120 лесных пожаров на площади 32 526 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области, там действовали 15 пожаров на площади 8,9 тысячи гектаров.
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РоссияБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Происшествия
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