https://ria.ru/20200713/1574251139.html
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
На этой неделе европейскую часть России ждет серьезное похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T02:09
2020-07-13T10:07
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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https://ria.ru/20200713/1574251116.html
anatolyhatsaev
Спасибо.Словоблудие-резкое похолодание до 20 градусов ! Прохлада, если кто забыл- около 10 !
13
9
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество