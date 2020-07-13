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Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
На этой неделе европейскую часть России ждет серьезное похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:07
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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Спасибо.Словоблудие-резкое похолодание до 20 градусов ! Прохлада, если кто забыл- около 10 !
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

02:09 13.07.2020 (обновлено: 10:07 13.07.2020)
24220
© РИА НовостиРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На этой неделе европейскую часть России ждет серьезное похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Сильнее всего температура изменится в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
"В понедельник еще южные воздушные массы, но уже начинается более заметная облачность, температура будет около 25 градусов, а к вечеру будет уже чувствоваться похолодание. Наиболее резкое изменение произойдет во вторник: температура будет уже около 20 градусов", — пояснил собеседник агентства.
На юге понижение будет не столь значительным — 30-35 градусов вместо 40.
Ученый добавил, что изменение погоды будет характерно для столичного региона и сопредельных областей.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
02:06
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов
101222210929
Обсудить 9
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Популярные комментарии
Спасибо.Словоблудие-резкое похолодание до 20 градусов ! Прохлада, если кто забыл- около 10 !
13 июля, 05:18
aanatolyhatsaev
1100002
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