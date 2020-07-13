Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов

"На Урале уже три-четыре дня стоит жаркая погода. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях - там температура в ближайшие дни 33-38, даже до 40 градусов. Даже чуть западнее - в Башкортостане, Самарской, Саратовской области тоже примерно такая температура: 35-38 градусов… Там температура превышает норму на восемь градусов, и длится это уже долго. Это очень опасное явление на Урале. К концу недели температура нормализуется", - сказал Вильфанд.