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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов
Температурные аномалии на Урале, а также на севере Красноярского края и Якутии будут превышать климатическую норму на восемь градусов в ближайшие дни, сообщил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T02:06
роман вильфанд
гидрометцентр
красноярский край
общество
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роман вильфанд, гидрометцентр, красноярский край, общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов

02:06 13.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Температурные аномалии на Урале, а также на севере Красноярского края и Якутии будут превышать климатическую норму на восемь градусов в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На Урале уже три-четыре дня стоит жаркая погода. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях - там температура в ближайшие дни 33-38, даже до 40 градусов. Даже чуть западнее - в Башкортостане, Самарской, Саратовской области тоже примерно такая температура: 35-38 градусов… Там температура превышает норму на восемь градусов, и длится это уже долго. Это очень опасное явление на Урале. К концу недели температура нормализуется", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что температура на шесть-восемь градусов выше нормы в течение ближайших трех дней прогнозируется на севере Красноярского края и в Якутии.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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