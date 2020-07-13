Эксперт рассказал, как защитить автомобиль в жару

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Полностью накрывать автомобиль жару и превращать его в "пароварку" нет никакого смысла. Как спасти машину от перегрева, рассказал в интервью радио Sputnik автоэксперт, главный редактор журнала "Клуб четыре на четыре" (Club 4x4) Максим Ракитин.
То, что от жары "плывет" краска автомобилей – миф, городская легенда, а вот пластик может пострадать, поэтому автомобиль лучше стараться укрывать, считает Максим Ракитин. Еще одна большая неприятность кроется, когда автомобиль горячий изнутри, рассказал автоэксперт в интервью радио Sputnik.
"Если там, например, лежит зажигалка, есть очень большая вероятность того, что зажигалка взорвется. Помимо того, когда вы садитесь в горячий автомобиль, вам просто может стать плохо. Каждый человек воспринимает жару по-своему, а в автомобиле, стоящем на 35-градусной жаре, температура внутри может достигать 70-80 градусов в зависимости от цвета автомобиля", – предупредил автоэксперт.
Темный салон автомобиля нагреется быстрее, чем светлый, а вот материал обивки не имеет значения.
"Особой корреляции между материалом изготовления нет – чуть сильнее греется кожа. Все зависит от цвета салона. Если салон темный, он быстро нагреется вне зависимости от материала сидения, просто сработают законы физики", – рассказал радио Sputnik автоэксперт.
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Максим Ракитин рассказал, чем можно защитить автомобиль от перегрева.
"Мокрая тряпочка – это старый дедовский способ, накрывать автомобиль целиком тоже нет никакого смысла, просто потому что тогда вы организуете внутри автомобиля парник. Единственное, когда обещают град, есть смысл укрыть полностью, чтобы минимизировать последствия, сохранить металл. Самый доступный, простой и понятный способ укрыть автомобиль от прямого солнца – светоотражающий экран", – советует автоэксперт.