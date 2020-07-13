В США состоится первая за 17 лет казнь федерального заключенного

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Первая за 17 лет казнь федерального заключенного состоится в Первая за 17 лет казнь федерального заключенного состоится в США в понедельник, если суд не примет в последний момент решение ее приостановить.

Шаг имеет в основном символическое значение — смертной казни ждут лишь 60 федеральных заключенных. Подавляющее большинство казней проводят отдельные штаты.

Год назад генпрокурор Уильям Барр сообщил, что федеральные власти возобновят казни преступников, поскольку чувствуют свое обязательство утешить семьи жертв. Однако родственники жертв Дэниела Льюиса Ли, который должен умереть в понедельник в городе Терр-Хоут в Индиане, обратились к суду с просьбой приостановить казнь. По их словам, казнь Ли лишь усугубит их горе.

Около тысячи религиозных лидеров подписали петицию к генпрокурору с просьбой приостановить казни. По их словам, в стране и так немало проблем. "Наша страна борется с пандемией COVID-19, с экономическим кризисом, системным расизмом в уголовном судопроизводстве, так что нам нужно сосредоточиться на защите и сохранении жизни, а не на осуществлении казней", — пишут они.

Ли, член расистской группировки, жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. В 1999 году присяжные приговорили его к смертной казни.

Также 15 июля в той же тюрьме должен быть казнен Уэсли Айра Парки, который изнасиловал и убил 16-летнюю девочку, чье тело он затем расчленил и бросил в выгребную яму. Помимо этого, он был осужден за убийство 80-летней женщины-инвалида. Парки дожидается казни с 2003 года.

На 17 июля запланирована казнь Дастина Ли Хонкена, который застрелил пять человек, включая двух мужчин, которые должны были выступать против него в суде, и мать-одиночку с двумя детьми. Хонкен ждет казни с 2004 года.

Наконец, на 28 августа назначена казнь Кита Дуэйна Нельсона, который похитил, изнасиловал и убил десятилетнюю девочку, за что был приговорен к смерти в 2001 году.

Среди тех, кто ожидает смерти в федеральной тюрьме, — выходец из бывшего Советского Союза, "бостонский террорист" Джохар Царнаев . Он осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне — тогда погибли три человека и более 280 были ранены.