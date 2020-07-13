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Распространение нового коронавируса
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В Аргентине число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 100 тысяч, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T01:53
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, аргентина, в мире

В Аргентине число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

01:53 13.07.2020
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© Flickr / lrargerichАргентина
Аргентина
© Flickr / lrargerich
Аргентина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июл - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 100 тысяч, сообщил минздрав страны.
"Сегодня было зарегистрировано 2 657 случаев заболевания коронавирусом, и общее число заразившихся составляет 100 166 человек", - отмечается в сообщении.
В отделениях интенсивной терапии находятся 735 человек.
Минздрав сообщил о 1845 погибших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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