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Вильфанд предупредил о "заполярной" погоде в Москве
Резкое понижение температуры, непрекращающиеся дожди и ветер ждут москвичей и жителей Подмосковья со вторника, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T07:19
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

Вильфанд предупредил о "заполярной" погоде в Москве

01:24 13.07.2020 (обновлено: 07:19 13.07.2020)
19471
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Резкое понижение температуры, непрекращающиеся дожди и ветер ждут москвичей и жителей Подмосковья со вторника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Во вторник очень облачная погода и сильные дожди. По предварительным расчетам, дожди будут во второй половине дня: будут заметные, очень интенсивные ливни, и они уже не будут прекращаться ни ночью, ни в среду. Будет очень холодная и дождливая погода. В среду, в четверг будет от 14 до 19 градусов... Такая температура климатически характерна для июльской температуры, но в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что дожди будут сопровождаться усилением ветра.
"При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100%, потому что дождь будет идти, будет казаться еще прохладнее, холоднее 15 градусов... Пусть москвичи готовятся к похолоданию, форму одежды надо будет менять. Такая холодная погода будет до четверга, а возвращение к нормальной погоде для июля ожидается только в выходные", - отметил Вильфанд.
Смерч
7 июля, 16:21Сказано в эфире
"Это страшнейшее явление". Вильфанд оценил шансы на смерч в России В Центральной части России предсказали появление локальных смерчей. Шансы этого оценил в интервью радио Sputnik научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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