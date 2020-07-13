Вильфанд предупредил о "заполярной" погоде в Москве

"Во вторник очень облачная погода и сильные дожди. По предварительным расчетам, дожди будут во второй половине дня: будут заметные, очень интенсивные ливни, и они уже не будут прекращаться ни ночью, ни в среду. Будет очень холодная и дождливая погода. В среду, в четверг будет от 14 до 19 градусов... Такая температура климатически характерна для июльской температуры, но в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга", - сказал Вильфанд.