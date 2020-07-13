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Исследование late poll подтвердило победу Дуды на выборах в Польше
Исследование late poll, проведенное социологической лабораторией Ipsos, подтверждает победу действующего президента Польши Анджея Дуды на выборах президента... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:24
анджей дуда
польша
в мире
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Дуда продолжит играть на американской кожаной дудке.
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польша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анджей дуда, польша, в мире

Исследование late poll подтвердило победу Дуды на выборах в Польше

01:01 13.07.2020 (обновлено: 10:24 13.07.2020)
22779
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
© РИА Новости
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ВАРШАВА, 13 июл - РИА Новости. Исследование late poll, проведенное социологической лабораторией Ipsos, подтверждает победу действующего президента Польши Анджея Дуды на выборах президента республики.
Исследование late poll - это опрос, осуществляемый в день выборов после окончания голосования, основывается на результатах протоколов, озвученных в комиссиях, с которыми работали социологи.
По его данным, во втором туре президентских выборов, который состоялся в воскресенье, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 50,8% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 49,2% голосов.
При этом по данным exit poll, проведенным той же социологической лабораторией Ipsos чуть ранее, победу на выборах президента одержал Дуда с 50,4% голосов избирателей, опередив своего соперника Рафала Тшасковского на 0,8% голосов.
Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования в понедельник.
Дуда сходил в песочницу. Президент Польши против однополого усыновления
6 июля, 18:56На грани
Дуда сходил в песочницу. Президент Польши против однополого усыновленияПора ходить с козырей, решил президент Польши и пошел на детскую площадку в городке Щавно-Здруй. Здесь, прямо в песочнице, он и решил запретить усыновление детей однополыми парами.
131716887
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Анджей ДудаПольшаВ мире
Популярные комментарии
Переизбран!?? Да не смешите. Переназначет хозяином.
13 июля, 02:50
Игорь Громов
3720003
Дуда продолжит играть на американской кожаной дудке.
13 июля, 02:55
Лука Владимиров
22120000
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