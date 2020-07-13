Исследование late poll подтвердило победу Дуды на выборах в Польше

Дуда сходил в песочницу. Президент Польши против однополого усыновления Пора ходить с козырей, решил президент Польши и пошел на детскую площадку в городке Щавно-Здруй. Здесь, прямо в песочнице, он и решил запретить усыновление детей однополыми парами.