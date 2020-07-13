В Азербайджане заявили об обстреле села на границе с Арменией

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана с Арменией. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанские военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения – нет.