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В Азербайджане заявили об обстреле села на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявляет о минометном обстреле села на границе с Арменией, армянское минобороны это опровергает. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T02:55
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане заявили об обстреле села на границе с Арменией

01:00 13.07.2020 (обновлено: 02:55 13.07.2020)
30294
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото
БАКУ/ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет о минометном обстреле села на границе с Арменией, армянское минобороны это опровергает.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана с Арменией. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанские военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения – нет.
В пресс-службе минобороны Азербайджана в ночь на понедельник заявили РИА Новости, что армянские военные обстреливают село на границе.
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"Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района. В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск. Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны, "все попытки противника нейтрализуются".
"Армянские вооруженные силы не ведут огонь по азербайджанским населенным пунктам. Под прицел берутся только инженерные инфраструктуры и технические средства ВС Азербайджана", - заявила она.
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1473142564
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