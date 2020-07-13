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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 72 тысячи
Число жертв нового коронавируса в Бразилии увеличилось за сутки на 631 и достигло 72 100, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T00:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 72 тысячи

00:42 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в Бразилии увеличилось за сутки на 631 и достигло 72 100, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 864 681. За минувшие сутки был выявлен 24 831 новый случай инфицирования, при этом накануне было зафиксировано свыше 39 тысяч случаев.
Минздрав также указывает, что в Бразилии вылечились уже более 1,12 миллиона заразившихся.
Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом и жертв COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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