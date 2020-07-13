Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574250330.html
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T00:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
первый мгму имени сеченова
университет джонса хопкинса
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://ria.ru/20200713/1574250199.html
https://ria.ru/20200713/1574250155.html
https://ria.ru/20200712/1574249895.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_325:0:3056:2048_1400x0_80_0_0_50b8b3c5eb9ecc35a4a4ececddd45d67.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:469:1533:2002_1400x0_80_0_0_80c429b93ee64bf993d6305455dcdb4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, первый мгму имени сеченова, университет джонса хопкинса, в мире

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

00:29 13.07.2020
62577
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Скончались 5285 пациентов с COVID-19. Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов.
Сотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана Сахалин в Москве
00:17Распространение нового коронавируса
Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений
Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654.
Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.

Данные университета Джонса Хопкинса

По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, коронавирусом заразились 12 720 028 человек, число летальных случаев составляет 565 178.
Число выздоровевших от COVID-19, по данным университета, в мире достигло 7 005 452.
Нашивки и погоны для военной формы
00:14Распространение нового коронавируса
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

Вакцина

Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил ранее РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов.
Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации и возможностью масштабирования производства.
Вакцина от коронавируса
Вчера, 23:56Распространение нового коронавируса
Французский эпидемиолог оценил сроки появления вакцины от COVID-19

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В России к настоящему времени COVID-19 за все время распространения заболевания диагностировали у 727 162 человек, из них 11 335 скончались, 501 061 выздоровел. Всего в стране провели более 23 миллионов тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
1111156
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗПервый МГМУ имени СеченоваУниверситет Джонса ХопкинсаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль реанимации
Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок
USS Bonhomme Richard ВМС США
На военно-морской базе ВМС США в Сан-Диего загорелся корабль
Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Удаленный режим работы
СМИ: Минтруд одобрил проект о компенсации затрат на удаленную работу
Анджей Дуда
Дуда пригласил все политические силы в коалицию
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Исследование late poll подтвердило победу Дуды на выборах в Польше
Работы по заправке кондиционера в автомобиле
Названы пять главных ошибок, "убивающих" кондиционер автомобиля
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль
Жители Польши во время голосования на выборах президента Польши
На выборах президента Польши к полудню проголосовали четверть избирателей
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3
Опубликовано видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
15:39Сафронову предъявили обвинение в госизмене
15:34В администрации Кирова проводятся обыски
15:34Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч "квадратов"
15:34Трое армянских военных получили легкие ранения на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния