ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото

Тестирование на наличие антител к COVID-19

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом , сообщила Всемирная организация здравоохранения

Скончались 5285 пациентов с COVID-19. Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов.

Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654.

Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.

Данные университета Джонса Хопкинса

По последним данным университета Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, коронавирусом заразились 12 720 028 человек, число летальных случаев составляет 565 178.

Число выздоровевших от COVID-19, по данным университета, в мире достигло 7 005 452.

Вакцина

Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил ранее РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов.

Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации и возможностью масштабирования производства.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В России к настоящему времени COVID-19 за все время распространения заболевания диагностировали у 727 162 человек, из них 11 335 скончались, 501 061 выздоровел. Всего в стране провели более 23 миллионов тестов.