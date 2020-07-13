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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574250248.html
В Британии за сутки 21 человек умер от коронавируса
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 21, до 44 819, количество выявленных заболевших увеличилось на 650 - до 289 603, говорится в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T00:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии за сутки 21 человек умер от коронавируса

00:19 13.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 21, до 44 819, количество выявленных заболевших увеличилось на 650 - до 289 603, говорится в переданном в воскресенье РИА Новости сообщении минздрава страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 148, заболевших - 820.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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