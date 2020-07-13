В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

По его словам, с середины мая отмечается стабильное ежедневное снижение количества выявленных инфицированных. "Могу со всей ответственностью заявить: в соединениях, воинских частях, военных образовательных организациях вспышек заболеваемости не допущено. Отдельные очаги локализуются в кратчайшие сроки", - сказал Тришкин.