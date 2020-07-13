В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
"Начиная с 21 мая число выздоровевших стабильно превышает количество находящихся на лечении. По состоянию на сегодняшний день лечатся 1222 военнослужащих, в то же время свыше 85 процентов из числа ранее заболевших поправились", - сказал Тришкин в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, с середины мая отмечается стабильное ежедневное снижение количества выявленных инфицированных. "Могу со всей ответственностью заявить: в соединениях, воинских частях, военных образовательных организациях вспышек заболеваемости не допущено. Отдельные очаги локализуются в кратчайшие сроки", - сказал Тришкин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.