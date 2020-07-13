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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574250155.html
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T02:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

00:14 13.07.2020 (обновлено: 02:52 13.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНашивки и погоны для военной формы
Нашивки и погоны для военной формы
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Нашивки и погоны для военной формы. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
"Начиная с 21 мая число выздоровевших стабильно превышает количество находящихся на лечении. По состоянию на сегодняшний день лечатся 1222 военнослужащих, в то же время свыше 85 процентов из числа ранее заболевших поправились", - сказал Тришкин в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, с середины мая отмечается стабильное ежедневное снижение количества выявленных инфицированных. "Могу со всей ответственностью заявить: в соединениях, воинских частях, военных образовательных организациях вспышек заболеваемости не допущено. Отдельные очаги локализуются в кратчайшие сроки", - сказал Тришкин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
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