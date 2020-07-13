В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возвращении индексации пенсий работающим инвалидам, сообщил один аз авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Авторами законопроекта также выступили вице-спикер ГД Игорь Лебедев, депутаты Дмитрий Свищев, Борис Пайкин и сенатор Сергей Леонов.
"Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней", - говорится в пояснительной записке.
Как ранее пояснял Нилов, уже был найден механизм, через который индексация была возвращена пенсионерам-опекунам — их вывели из системы обязательного пенсионного страхования. ЛДПР предлагает такую же систему распространить и на работающих инвалидов.
"Размер получаемых инвалидами страховых пенсий не обеспечивает им достойный уровень жизни, вследствие чего многие инвалиды вынуждены работать. Заработная плата работающих пенсионеров, как правило, крайне низка. Отсутствие индексации страховых пенсий у работающих инвалидов негативно сказывается на уровне их жизни", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что, по данным Пенсионного фонда Российской Федерации, численность работающих инвалидов, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет по предварительной оценке 1,5 миллиона человек или 13,64% от общей численности инвалидов. Дополнительные расходы на индексацию назначенных им страховых пенсий в 2021 году составят 83,5 миллиарда рублей. Финансовое обеспечение указанных расходов предлагается осуществлять за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, осуществляемого из федерального бюджета бюджету ПФР.