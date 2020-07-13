В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам

"Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней", - говорится в пояснительной записке.

Как ранее пояснял Нилов, уже был найден механизм, через который индексация была возвращена пенсионерам-опекунам — их вывели из системы обязательного пенсионного страхования. ЛДПР предлагает такую же систему распространить и на работающих инвалидов.