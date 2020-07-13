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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам
Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возвращении индексации пенсий работающим инвалидам, сообщил один аз авторов проекта, глава комитета... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T00:12
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россия, общество

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам

00:12 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возвращении индексации пенсий работающим инвалидам, сообщил один аз авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Авторами законопроекта также выступили вице-спикер ГД Игорь Лебедев, депутаты Дмитрий Свищев, Борис Пайкин и сенатор Сергей Леонов.
"Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней", - говорится в пояснительной записке.
Как ранее пояснял Нилов, уже был найден механизм, через который индексация была возвращена пенсионерам-опекунам — их вывели из системы обязательного пенсионного страхования. ЛДПР предлагает такую же систему распространить и на работающих инвалидов.
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"Размер получаемых инвалидами страховых пенсий не обеспечивает им достойный уровень жизни, вследствие чего многие инвалиды вынуждены работать. Заработная плата работающих пенсионеров, как правило, крайне низка. Отсутствие индексации страховых пенсий у работающих инвалидов негативно сказывается на уровне их жизни", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что, по данным Пенсионного фонда Российской Федерации, численность работающих инвалидов, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет по предварительной оценке 1,5 миллиона человек или 13,64% от общей численности инвалидов. Дополнительные расходы на индексацию назначенных им страховых пенсий в 2021 году составят 83,5 миллиарда рублей. Финансовое обеспечение указанных расходов предлагается осуществлять за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, осуществляемого из федерального бюджета бюджету ПФР.
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