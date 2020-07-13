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Ни один участник парада Победы на Красной площади не заболел COVID-19
Ни один военнослужащий, принимавший участие в параде Победы на Красной площади в Москве, не заразился коронавирусом, сообщил начальник Главного... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T00:10
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество

Ни один участник парада Победы на Красной площади не заболел COVID-19

00:10 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ни один военнослужащий, принимавший участие в параде Победы на Красной площади в Москве, не заразился коронавирусом, сообщил начальник Главного военно-­медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

"Время показало: благодаря своевременным, эффективным и беспрецедентным предпринятым мерам нам удалось не только не допустить инфицирования военнослужащих COVID­19, но и в целом снизить уровень сезонных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией", - сказал Тришкин в интервью "Красной звезде".

По его словам, за каждым парадным расчетом, включая иностранных военнослужащих, был закреплен наш медперсонал. "Это было необходимо для наблюдения, измерений температуры тела, а также проведения экспресс-­тестирования - три раза в неделю. Естественно, что в течение всего периода военнослужащие и сопровождавшие их лица были обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, кожными антисептиками", - пояснил Тришкин.
Он отметил, что принятые профилактические меры позволили не допустить распространения вируса среди участников торжественных мероприятий. "По завершении парада Победы все они вернулись здоровыми в пункты постоянной дислокации, прошли двухнедельную обсервацию и лабораторное обследование", - сказал Тришкин.
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Упомянул он и о подготовке к нынешнему Главному военно­морскому параду. Она, по словам Тришкина, проходит в особых условиях и не менее ответственно. "Нами учтен уже наработанный опыт и спланированы необходимые шаги, направленные на недопущение случаев заболеваний. Так, в отношении личного состава, участвующего в параде, организован контроль за условиями размещения, питания и проживания. Ежедневно проводятся медицинские осмотры с термометрией каждого военнослужащего. Спланировано периодическое лабораторное обследование на возможное инфицирование COVID­19", - сказал он.
По его словам, все экипажи кораблей, принимающих участие в параде, были предварительно обследованы и направлены в море на 14-­дневную обсервацию. "Продуманы вопросы обеспечения безопасности здоровья почетных гостей - ветеранов Великой Отечественной войны, а также представителей СМИ, участвующих в освещении праздничных мероприятий", - сказал Тришкин.
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