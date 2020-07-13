Выполнявшие задачи в Италии и Сербии военврачи из РФ не заболели COVID-19

"Работавшие в Сербии и Италии российские специалисты провели осмотр и приняли участие в лечении более тысячи пациентов. Действуя на самых опасных направлениях, находясь в непростой эпидемиологической обстановке, наши медики оказали действенную помощь и сами сумели избежать инфицирования", - сказал Тришкин в интервью " Красной звезде ".

По его словам, это стало возможным благодаря грамотной организации работы и применению средств защиты при работе в очагах. "После возвращения из командировки все военнослужащие наших сводных отрядов были помещены на двухнедельную обсервацию в военные санатории. Каждый прошел лабораторное обследование: полученные результаты - отрицательные", - сказал Тришкин.