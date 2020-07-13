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Выполнявшие задачи в Италии и Сербии военврачи из РФ не заболели COVID-19
Все российские военные специалисты, которые оказывали помощь населению Италии и Сербии в борьбе с коронавирусом, приехали в Россию здоровыми, сообщил начальник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T00:07
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коронавирус covid-19, россия, сербия, италия, безопасность, общество

Выполнявшие задачи в Италии и Сербии военврачи из РФ не заболели COVID-19

00:07 13.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Все российские военные специалисты, которые оказывали помощь населению Италии и Сербии в борьбе с коронавирусом, приехали в Россию здоровыми, сообщил начальник Главного военно­-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

"Работавшие в Сербии и Италии российские специалисты провели осмотр и приняли участие в лечении более тысячи пациентов. Действуя на самых опасных направлениях, находясь в непростой эпидемиологической обстановке, наши медики оказали действенную помощь и сами сумели избежать инфицирования", - сказал Тришкин в интервью "Красной звезде".

По его словам, это стало возможным благодаря грамотной организации работы и применению средств защиты при работе в очагах. "После возвращения из командировки все военнослужащие наших сводных отрядов были помещены на двухнедельную обсервацию в военные санатории. Каждый прошел лабораторное обследование: полученные результаты - отрицательные", - сказал Тришкин.
Он подчеркнул, что приобретенный в ходе выполнения задач в Сербии и Италии опыт в дальнейшем широко использовался при организации оказания медицинской помощи в Вооруженных силах России и в интересах гражданского населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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