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СП проверила исполнение бюджета Росприроднадзором и Росгидрометом
Счетная палата РФ по итогам проверки исполнения в 2019 году бюджета в сфере природопользования и мониторинга окружающей среды выявила ряд нарушений, говорится в РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T00:30
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
счетная палата рф
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), счетная палата рф, общество

СП проверила исполнение бюджета Росприроднадзором и Росгидрометом

00:30 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ по итогам проверки исполнения в 2019 году бюджета в сфере природопользования и мониторинга окружающей среды выявила ряд нарушений, говорится в сообщении ведомства.
Так, Росгидромет неэффективно использовал 1,2 миллиона рублей, направив их на оплату юридических услуг, при том, что юридическим сопровождением деятельности в службе занимается управление делопроизводства, правового обеспечения и кадров. Кроме того, чтобы получить эти юридические услуги, Росгидромет за короткий срок провел 10 одинаковых закупок у единственного поставщика. По данным фактам Счетная палата подготовила письмо в ФАС.
В части Росприроднадзора отмечено, что ведомство потратило 142 миллиона рублей на модернизацию единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров без внесения изменений в правила ее создания. Это создает риски того, что результаты выполненных работ не будут соответствовать требованиям нормативных документов.
Ведомство также указывает, что Росгидромет из-за сокращения бюджетных ассигнований на закупку оборудования и неукомплектованности штата не достиг в 2019 году плановых значений по трем из 22 показателей госпрограммы "Охрана окружающей среды".
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"Недостигнутые показатели характеризуют достоверность и объективность информации о состоянии окружающей среды, в том числе на Байкальской природной территории. Недостижение плановых значений этих показателей создает риски принятия недостаточно обоснованных управленческих решений в сфере охраны окружающей среды, от состояния которой зависит здоровье граждан нашей страны", - приводятся слова аудитора Счетной палаты Михаила Меня.
Росприроднадзор, в свою очередь, не смог довести до запланированного показателя доходы по экологическому сбору. "Как и в предыдущие годы, доходы от экологического сбора не превысили 3 миллиарда рублей. В 2019 году они поступили в сумме 2,47 миллиарда рублей. Мы видим недовыполнение на 12%. При этом экологический сбор - один из основных источников финансирования реализуемой сейчас реформы обращения с твердыми коммунальными отходами", - отметил аудитор.
По мнению Счетной палаты, причины такого "хронического" недовыполнения плана по этому виду доходов связаны с недостатками информационной системы учета отходов от использования товаров. В ней нет полного перечня тех организаций, которые должны выступать в качестве плательщиков экологического сбора.
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