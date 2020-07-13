СП проверила исполнение бюджета Росприроднадзором и Росгидрометом

Ведомство также указывает, что Росгидромет из-за сокращения бюджетных ассигнований на закупку оборудования и неукомплектованности штата не достиг в 2019 году плановых значений по трем из 22 показателей госпрограммы "Охрана окружающей среды".

Росприроднадзор, в свою очередь, не смог довести до запланированного показателя доходы по экологическому сбору. "Как и в предыдущие годы, доходы от экологического сбора не превысили 3 миллиарда рублей. В 2019 году они поступили в сумме 2,47 миллиарда рублей. Мы видим недовыполнение на 12%. При этом экологический сбор - один из основных источников финансирования реализуемой сейчас реформы обращения с твердыми коммунальными отходами", - отметил аудитор.