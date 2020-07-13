https://ria.ru/20200713/1574245842.html
Путин проводит заседание Совета по нацпроектам. Трансляция
Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:49
2020-07-13T09:49
антон вайно
максим орешкин
юрий борисов (вице-премьер)
михаил мишустин
валентина матвиенко
алексей кудрин
госдума рф
счетная палата рф
андрей белоусов
вячеслав володин
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Путин проводит встречу по стратегическому развитию и нацпроектам
LIVE: Путин проводит встречу по стратегическому развитию и нацпроектам
2020-07-13T09:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон вайно, максим орешкин, юрий борисов (вице-премьер), михаил мишустин, валентина матвиенко, алексей кудрин, госдума рф, счетная палата рф, андрей белоусов, вячеслав володин, видео, россия, владимир путин, политика