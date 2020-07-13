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Путин проводит заседание Совета по нацпроектам. Трансляция
Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. РИА Новости, 13.07.2020
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антон вайно
максим орешкин
юрий борисов (вице-премьер)
михаил мишустин
валентина матвиенко
алексей кудрин
госдума рф
счетная палата рф
андрей белоусов
вячеслав володин
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Путин проводит встречу по стратегическому развитию и нацпроектам
LIVE: Путин проводит встречу по стратегическому развитию и нацпроектам
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антон вайно, максим орешкин, юрий борисов (вице-премьер), михаил мишустин, валентина матвиенко, алексей кудрин, госдума рф, счетная палата рф, андрей белоусов, вячеслав володин, видео, россия, владимир путин, политика
Путин проводит заседание Совета по нацпроектам. Трансляция
Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2020-07-13T09:49
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PT74M49S

Путин проводит заседание Совета по нацпроектам. Трансляция

09:49 13.07.2020
2165
Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Всего в совет входят 38 человек. Помимо президента, там значатся глава правительства Михаил Мишустин, помощник российского лидера Максим Орешкин, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Юрий Борисов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также глава Совфеда Валентина Матвиенко. Состав президиума насчитывает 18 человек.
Национальные проекты — программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
31300039
Обсудить 9
Антон ВайноМаксим ОрешкинЮрий Борисов (вице-премьер)Михаил МишустинВалентина МатвиенкоАлексей КудринГосдума РФСчетная палата РФАндрей БелоусовВячеслав ВолодинРоссияВладимир ПутинПолитика
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