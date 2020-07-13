Путин проводит заседание Совета по нацпроектам. Трансляция

Всего в совет входят 38 человек. Помимо президента, там значатся глава правительства Михаил Мишустин, помощник российского лидера Максим Орешкин, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Юрий Борисов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также глава Совфеда Валентина Матвиенко. Состав президиума насчитывает 18 человек.

Национальные проекты — программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".